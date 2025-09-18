中職／林哲瑄重返一軍連3場出賽 鋒總：正常調度不能亂開玩笑
富邦悍將隊老將林哲瑄最近宣布退休，今天隨隊到桃園球場練球，明天將登錄一軍和樂天桃猿隊交手，周六、周日在台北大巨蛋對台鋼雄鷹隊2連戰也會亮相，周日更是37歲生日，他說：「很久沒回一軍，很緊張。」
林哲瑄最近一次在一軍出賽是4月9日，本季只出賽8場，其餘時間都在二軍，明天確定重返一軍，他很感謝教練團的安排，讓自己有機會向球迷說再見。
林哲瑄今天在桃園球場練球之餘，也和不少猿隊教練、球員互動，他說：「接下來3場比賽有機會上場，盡全力幫球隊贏球，不會因為引退就改變打球方式。」
悍將總教練陳金鋒表示，接下來比賽對林哲瑄有些安排，會用不同形式上場，但一切在正常範圍內調度，不能亂開玩笑。
林哲瑄落淚宣布退休，陳金鋒說：「離開最熟悉、待最久的環境，不管是誰都會捨不得。」
