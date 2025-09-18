中職／林哲瑄重返一軍連3場出賽 鋒總：正常調度不能亂開玩笑

快訊

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
樂天桃猿隊一軍首席教練曾豪駒（右）、林哲瑄在桃園球場合影。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊老將林哲瑄最近宣布退休，今天隨隊到桃園球場練球，明天將登錄一軍和樂天桃猿隊交手，周六、周日在台北大巨蛋對台鋼雄鷹隊2連戰也會亮相，周日更是37歲生日，他說：「很久沒回一軍，很緊張。」

林哲瑄最近一次在一軍出賽是4月9日，本季只出賽8場，其餘時間都在二軍，明天確定重返一軍，他很感謝教練團的安排，讓自己有機會向球迷說再見。

林哲瑄今天在桃園球場練球之餘，也和不少猿隊教練、球員互動，他說：「接下來3場比賽有機會上場，盡全力幫球隊贏球，不會因為引退就改變打球方式。」

悍將總教練陳金鋒表示，接下來比賽對林哲瑄有些安排，會用不同形式上場，但一切在正常範圍內調度，不能亂開玩笑。

林哲瑄落淚宣布退休，陳金鋒說：「離開最熟悉、待最久的環境，不管是誰都會捨不得。」

日職／古林睿煬回來了！火腿登錄一軍 預計切換到中繼

「台灣金孫」回來了！日本職棒火腿隊今天將古林睿煬登錄為一軍出場選手，根據日本媒體報導，預計將以中繼投手的身份待命。

中職／忘記要拚完全打擊 林佳緯：只想打安打

統一獅隊今天以8：2擊敗富邦悍將隊，前三棒同場開轟、各敲2支以上安打，其中林佳緯更是只差三壘安打就完全打擊，最後打席前他...

中職／全壘打數逼近魔鷹 林安可不去想得獎：沒有就再練

台鋼雄鷹重砲魔鷹因傷休兵的期間，統一獅隊林安可持續猛轟輸出，昨天對富邦悍將敲出三分砲後，兩者差距只剩2轟，林安可說：「我...

中職／初登板就優質先發 韋禮加：先去二軍是最好的決定

中信兄弟新洋投韋禮加在16日登板「開箱」，結果是6.1局、被敲5支安打、失2分的優質先發，他歸功於先前在二軍累積的經驗，...

中職／林佳緯有2A等級 胡金龍看好旅外：天花板還沒到

統一獅隊胡金龍昨天最後一次在新莊棒球場出賽，代打上場時落後的富邦悍將隊球迷依舊給予掌聲致意，胡金龍想向他們說聲謝謝，過去...

