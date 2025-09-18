中職／初登板就優質先發 韋禮加：先去二軍是最好的決定

中信兄弟新洋投韋禮加在16日登板「開箱」，結果是6.1局、被敲5支安打、失2分的優質先發，他歸功於先前在二軍累積的經驗，讓自己適應中職打者，「這是球隊為我做的最好決定。」

韋禮加是在7月26日與柯威士同時加盟兄弟，但在831大限前柯威士未能在一軍拿出成績，反而在二軍的韋禮加獲得最後一席，而他的一軍初登板也繳出好成績，韋禮加表示：「感覺很棒，初登板對我是非常有挑戰的事，感謝上帝我有把任務做好。」

韋禮加前6局都壓制台鋼雄鷹，直到第7局續投被敲2支安打，留下1出局、一三壘有人退場，而這兩個壘包也變成失分，隨著球隊1：5輸給台鋼雄鷹而吞下敗投。

韋禮加表示，當天只想著一局一局去完成，中職打者進攻比較積極，自己想要投得越長越好，第7局雖然被敲2支安打，但也投到了95球，自己相信隊友，只可惜結果不是很好，但這也是棒球的一部分。

來台後先在二軍出賽，韋禮加認為能夠讓自己提前認識中職打者，「在二軍也非常積極，可能我是洋將關係，他們常常第1顆就攻擊，我要把進壘角度做得更好，避免失投讓對手掌握，這些都是幫助我在初登板有做好的地方。」