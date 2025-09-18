快訊

中職／林佳緯有2A等級 胡金龍看好旅外：天花板還沒到

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
統一獅隊林佳緯。報系資料照

統一獅隊胡金龍昨天最後一次在新莊棒球場出賽，代打上場時落後的富邦悍將隊球迷依舊給予掌聲致意，胡金龍想向他們說聲謝謝，過去有旅外經驗的胡金龍另外點名昨天開轟的林佳緯很有旅外潛力，「現在應該有2A。」

胡金龍今年球季結束後將高掛球鞋，昨天代打時受到悍將球迷歡迎，他說：「謝謝富邦球迷，在那邊也打過滿多場比賽，希望自己是對球隊有些小貢獻。」胡金龍生涯995場出賽，有340場是為悍將效力，加上前身義大犀牛更多達741場。

現在效力獅隊的胡金龍對於20歲小將林佳緯的潛力給予高評價，「他很有天分，運動能力很好，能夠有這樣的成績，不能說不可思議，我覺得是正常發揮，他的天花板還沒到。」

林佳緯在2023年選秀加入獅隊後，2024、2025年都扛起球隊主力外野手，今年球季打擊率2成91、6轟、121支安打、29支二壘安打、7支三壘安打。

胡金龍透露，自己曾跟陳鏞基聊過，「球隊應該會是期待他旅外。現在的天賦有到2A，速度快、防守好又有力量，就是人家說的多拍子，他也很認真，春訓回來之後也有改變，也有教練團在Push他。」

林佳緯近期在競爭安打王處於領先位置，不過胡金龍也曾提醒他要保持好心態，「他這階段會太想要，但還是球隊為主，只要維持健康，獎項會自然來找你，以他的能力，不會只有一個獎項，未來會更多。」

