中職／看好古林睿煬扛關門重任 古久保希望他發揮所有能力

旅日投手古林睿煬相隔3個多月重返日本火腿隊一軍，今天對軟銀隊之戰待命後援，樂天桃猿隊總教練古久保健二一直很關心古林的狀況，認為他有機會接下火腿「守護神」重任。

古林睿煬本季在一軍出賽5場，投出2勝1敗、防禦率2.70，包括一場完封勝，6月3日對阪神隊之戰因傷提前退場，因左側內腹斜肌受傷下放二軍休養。

火腿目前在太平洋聯盟排名第2，落後軟銀3.5場勝差，晉級季後賽沒問題，例行賽最後11戰還有機會爭取洋聯冠軍；日本媒體報導，古林今天將以中繼投手的身分待命。

古久保表示，古林回到一軍應該不會先發，火腿守護神好像受傷，他有機會扛起重任；火腿現在是爭冠關鍵期，古林有豐富經驗，希望他回到球場可以發揮所有能力。