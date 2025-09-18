快訊

多數人沒聽過…這檔晶片股一周突大漲近30% 分析師：還有上漲空間

五月天促F4復出爆喊卡？朱孝天「太愛講」害破局 相信音樂這麼說

陰莖增大術奪命！檢昨下令逮捕丁斌煌 50歲男相驗仍無法確定死因

中職／看好古林睿煬扛關門重任 古久保希望他發揮所有能力

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
樂天桃猿總教練古久保健二。報系資料照
樂天桃猿總教練古久保健二。報系資料照

旅日投手古林睿煬相隔3個多月重返日本火腿隊一軍，今天對軟銀隊之戰待命後援，樂天桃猿隊總教練古久保健二一直很關心古林的狀況，認為他有機會接下火腿「守護神」重任。

古林睿煬本季在一軍出賽5場，投出2勝1敗、防禦率2.70，包括一場完封勝，6月3日對阪神隊之戰因傷提前退場，因左側內腹斜肌受傷下放二軍休養。

火腿目前在太平洋聯盟排名第2，落後軟銀3.5場勝差，晉級季後賽沒問題，例行賽最後11戰還有機會爭取洋聯冠軍；日本媒體報導，古林今天將以中繼投手的身分待命。

古久保表示，古林回到一軍應該不會先發，火腿守護神好像受傷，他有機會扛起重任；火腿現在是爭冠關鍵期，古林有豐富經驗，希望他回到球場可以發揮所有能力。

日本火腿 樂天桃猿 古林睿煬

延伸閱讀

中職／火腿隊高層到場觀察徐若熙 持續追蹤台灣好手

日職／古林睿煬回來了！火腿登錄一軍 預計切換到中繼

日職／火腿投手有問題 古林睿煬如歸隊或成逆轉奪冠X因子

日職／古林睿煬傷後初登板 飆速153公里1局被敲2安無失分

相關新聞

日職／古林睿煬回來了！火腿登錄一軍 預計切換到中繼

「台灣金孫」回來了！日本職棒火腿隊今天將古林睿煬登錄為一軍出場選手，根據日本媒體報導，預計將以中繼投手的身份待命。

中職／忘記要拚完全打擊 林佳緯：只想打安打

統一獅隊今天以8：2擊敗富邦悍將隊，前三棒同場開轟、各敲2支以上安打，其中林佳緯更是只差三壘安打就完全打擊，最後打席前他...

中職／全壘打數逼近魔鷹 林安可不去想得獎：沒有就再練

台鋼雄鷹重砲魔鷹因傷休兵的期間，統一獅隊林安可持續猛轟輸出，昨天對富邦悍將敲出三分砲後，兩者差距只剩2轟，林安可說：「我...

中職／林哲瑄重返一軍連3場出賽 鋒總：正常調度不能亂開玩笑

富邦悍將隊老將林哲瑄最近宣布退休，今天隨隊到桃園球場練球，明天將登錄一軍和樂天桃猿隊交手，周六、周日在台北大巨蛋對台鋼雄...

中職／初登板就優質先發 韋禮加：先去二軍是最好的決定

中信兄弟新洋投韋禮加在16日登板「開箱」，結果是6.1局、被敲5支安打、失2分的優質先發，他歸功於先前在二軍累積的經驗，...

中職／林佳緯有2A等級 胡金龍看好旅外：天花板還沒到

統一獅隊胡金龍昨天最後一次在新莊棒球場出賽，代打上場時落後的富邦悍將隊球迷依舊給予掌聲致意，胡金龍想向他們說聲謝謝，過去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。