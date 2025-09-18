中職／內野飛球兄弟五人相覷 平野惠一睡不著：很羞愧

中信兄弟隊16日與台鋼雄鷹隊之戰中，發生內野飛球在5位守備員前落地的尷尬狀況，兄弟總教練平野惠一當下苦笑，他也在今天直言：「對職業選手來說是不允許的。外界如果因此覺得中信兄弟球員是這樣，我作為總教練會覺得很羞愧。」

該役第3局雄鷹陳世嘉敲出內野高飛球，兄弟投手韋禮加伸手指天後退開，其他內野手也跟著讓開，似乎將接球責任交給捕手陳統恩，未料陳統恩也沒上前接球，五人一同目送球落地，紀錄上是內野安打。

「小飛球沒有接到，應該是要下二軍的。」平野惠一直言：「每一球都有它的重要性，如果沒接好就算了，但消極讓給別人是不該出現的。」

只不過平野也坦言，球隊現況是即使發生這樣的狀況，還是無法將人下放二軍，自己雖然當下有些表情，「現在不是罵選手的時代了，能做的是直接下放二軍，但現在球隊環境無法做到。」

「不是誰該接誰不該接，所有場上的都該。」平野惠一表示：「我是捕手的話要去接、我是游擊手要去接、我是二壘手要去接、我是一壘手要去接，自己看得到，不是說超級難接的球，大家都要有想接的想法。」

但如果大家都想接，勢必發生衝撞，平野惠一也表示，球隊內部有演練，球落在投手丘、本壘之間的接球優先順位，能確定的是投手不要去參與。

至於賽後，平野惠一表示沒有特別去跟選手說什麼，「而是自己睡不著，想說『我到底教給選手什麼棒球？』重點是發生之後，選手有沒有懊悔，這是不該發生的事。」