中職／內野飛球兄弟五人相覷 平野惠一睡不著：很羞愧

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟總教練平野惠一。報系資料照
中信兄弟總教練平野惠一。報系資料照

中信兄弟隊16日與台鋼雄鷹隊之戰中，發生內野飛球在5位守備員前落地的尷尬狀況，兄弟總教練平野惠一當下苦笑，他也在今天直言：「對職業選手來說是不允許的。外界如果因此覺得中信兄弟球員是這樣，我作為總教練會覺得很羞愧。」

該役第3局雄鷹陳世嘉敲出內野高飛球，兄弟投手韋禮加伸手指天後退開，其他內野手也跟著讓開，似乎將接球責任交給捕手陳統恩，未料陳統恩也沒上前接球，五人一同目送球落地，紀錄上是內野安打。

「小飛球沒有接到，應該是要下二軍的。」平野惠一直言：「每一球都有它的重要性，如果沒接好就算了，但消極讓給別人是不該出現的。」

只不過平野也坦言，球隊現況是即使發生這樣的狀況，還是無法將人下放二軍，自己雖然當下有些表情，「現在不是罵選手的時代了，能做的是直接下放二軍，但現在球隊環境無法做到。」

「不是誰該接誰不該接，所有場上的都該。」平野惠一表示：「我是捕手的話要去接、我是游擊手要去接、我是二壘手要去接、我是一壘手要去接，自己看得到，不是說超級難接的球，大家都要有想接的想法。」

但如果大家都想接，勢必發生衝撞，平野惠一也表示，球隊內部有演練，球落在投手丘、本壘之間的接球優先順位，能確定的是投手不要去參與。

至於賽後，平野惠一表示沒有特別去跟選手說什麼，「而是自己睡不著，想說『我到底教給選手什麼棒球？』重點是發生之後，選手有沒有懊悔，這是不該發生的事。」

平野惠一 中信兄弟 台鋼雄鷹

相關新聞

日職／古林睿煬回來了！火腿登錄一軍 預計切換到中繼

「台灣金孫」回來了！日本職棒火腿隊今天將古林睿煬登錄為一軍出場選手，根據日本媒體報導，預計將以中繼投手的身份待命。

中職／忘記要拚完全打擊 林佳緯：只想打安打

統一獅隊今天以8：2擊敗富邦悍將隊，前三棒同場開轟、各敲2支以上安打，其中林佳緯更是只差三壘安打就完全打擊，最後打席前他...

中職／全壘打數逼近魔鷹 林安可不去想得獎：沒有就再練

台鋼雄鷹重砲魔鷹因傷休兵的期間，統一獅隊林安可持續猛轟輸出，昨天對富邦悍將敲出三分砲後，兩者差距只剩2轟，林安可說：「我...

中職／林哲瑄重返一軍連3場出賽 鋒總：正常調度不能亂開玩笑

富邦悍將隊老將林哲瑄最近宣布退休，今天隨隊到桃園球場練球，明天將登錄一軍和樂天桃猿隊交手，周六、周日在台北大巨蛋對台鋼雄...

中職／初登板就優質先發 韋禮加：先去二軍是最好的決定

中信兄弟新洋投韋禮加在16日登板「開箱」，結果是6.1局、被敲5支安打、失2分的優質先發，他歸功於先前在二軍累積的經驗，...

中職／林佳緯有2A等級 胡金龍看好旅外：天花板還沒到

統一獅隊胡金龍昨天最後一次在新莊棒球場出賽，代打上場時落後的富邦悍將隊球迷依舊給予掌聲致意，胡金龍想向他們說聲謝謝，過去...

