快訊

多數人沒聽過…這檔晶片股一周突大漲近30% 分析師：還有上漲空間

五月天促F4復出爆喊卡？朱孝天「太愛講」害破局 相信音樂這麼說

陰莖增大術奪命！檢昨下令逮捕丁斌煌 50歲男相驗仍無法確定死因

中職／魔鷹復健賽因雨取消 洪總不確定季末能否回歸

中央社／ 台北18日電
台鋼雄鷹洋砲魔鷹。中央社
台鋼雄鷹洋砲魔鷹。中央社

中職台鋼雄鷹洋砲魔鷹因腹肌拉傷已缺陣3週，今天本來要在二軍打復健賽，不過因雨取消。雄鷹教頭洪一中表示，魔鷹只是到二軍測試一下，不確定球季結束前能否回歸。

洋砲魔鷹（Steven Moya）在去年、今年都為雄鷹提供大量火力輸出，但因為腹肌拉傷，上一場出賽已是8月26日的事情，不過魔鷹一直在一軍名單中，也會隨隊在休息室鼓勵隊友。

魔鷹今天本來要在二軍比賽，不過在嘉義市棒球場由台鋼雄鷹二軍對上富邦悍將二軍的賽事，因為滂沱大雨而取消。魔鷹也在個人社群媒體貼出休息室淹水的影片，並說：「復健賽泡湯了。」

對於魔鷹的狀況，總教練洪一中表示，今天到二軍只是讓魔鷹去測試一下，「也不知道可不可以，讓隊醫去評估，但這幾天的天氣不穩定，不知道情況怎樣。」中職球季剩不到3個星期，洪一中坦言，「沒什麼時間了，不行就不行，要是打不好的話回來也沒用。」

魔鷹久未實戰，洪一中指出，因為已經沒有球感，要一回來就能比賽不是件容易的事情，「拉傷本來就比較難好，也要看拉傷的程度，有的拉傷甚至要半年。」

魔鷹本季目前在一軍出賽78場，290打數敲出90支安打，包括24發全壘打，送回64分打點，打擊率3成10。雖然魔鷹目前仍以24轟暫居全壘打王，不過在他缺陣期間，統一獅隊的林安可已經慢慢追近，目前累積22轟。

魔鷹 洪一中 台鋼雄鷹

延伸閱讀

中職／陳金鋒季後交出兵符恐難免 但富邦悍將要對症下藥才行

中職／林智勝特地擁抱致謝 洪一中：你對台灣棒球貢獻很大

中職／現身林智勝紀錄片掀熱議 洪總無意多談：講多了太矯情

中職／洪一中拋各隊「多1名洋砲」議題 比賽會更精采嗎？

相關新聞

日職／古林睿煬回來了！火腿登錄一軍 預計切換到中繼

「台灣金孫」回來了！日本職棒火腿隊今天將古林睿煬登錄為一軍出場選手，根據日本媒體報導，預計將以中繼投手的身份待命。

中職／忘記要拚完全打擊 林佳緯：只想打安打

統一獅隊今天以8：2擊敗富邦悍將隊，前三棒同場開轟、各敲2支以上安打，其中林佳緯更是只差三壘安打就完全打擊，最後打席前他...

中職／全壘打數逼近魔鷹 林安可不去想得獎：沒有就再練

台鋼雄鷹重砲魔鷹因傷休兵的期間，統一獅隊林安可持續猛轟輸出，昨天對富邦悍將敲出三分砲後，兩者差距只剩2轟，林安可說：「我...

中職／林哲瑄重返一軍連3場出賽 鋒總：正常調度不能亂開玩笑

富邦悍將隊老將林哲瑄最近宣布退休，今天隨隊到桃園球場練球，明天將登錄一軍和樂天桃猿隊交手，周六、周日在台北大巨蛋對台鋼雄...

中職／初登板就優質先發 韋禮加：先去二軍是最好的決定

中信兄弟新洋投韋禮加在16日登板「開箱」，結果是6.1局、被敲5支安打、失2分的優質先發，他歸功於先前在二軍累積的經驗，...

中職／林佳緯有2A等級 胡金龍看好旅外：天花板還沒到

統一獅隊胡金龍昨天最後一次在新莊棒球場出賽，代打上場時落後的富邦悍將隊球迷依舊給予掌聲致意，胡金龍想向他們說聲謝謝，過去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。