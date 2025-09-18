中職／U18季軍國手向猿隊報到 鍾亦恩看過明星無安打比賽

U18世界盃棒球賽3名國手鍾亦恩、陳世展、王奕翔今天向樂天桃猿隊報到，隨即加入二軍正式展開職棒生涯，3人對未來都很期待，希望趕快開始練球，迎接全新生活。

中華隊在本屆賽事季軍戰擊敗南韓隊，連續3屆打進前3名，全隊返台後解散，鍾亦恩、陳世展、王奕翔短暫休息後，今天出現在桃園棒球場，完成加盟儀式後立刻轉往嘉義二軍基地。

鍾亦恩在今年選秀會首輪被猿隊挑中，他表示，從小就是Lamigo球迷，2015年還是國小三年級時，就看到洋投明星投出無安打比賽，當時覺得這支球隊很強，現在很開心能夠加盟，覺得很榮幸。

鍾亦恩說：「最欣賞的球員是陳冠宇，還在日本職棒時就很喜歡他。」

陳世展是猿隊第3輪指名球員，他表示，學生時期就知猿隊氣氛好、相處融洽，希望報到後趕快跟上進度，達成一軍目標，最欣賞的球員是游承勳，他是去年U18（亞洲青棒錦標賽培訓隊）的學長， 本來就認識。

王奕翔也說，打完U18後心態歸零，準備進職棒，今天剛踏進桃園球場的感覺很震撼，最欣賞陳柏豪，同隊後想向他請教投球問題。