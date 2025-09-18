中職／U18季軍國手向猿隊報到 鍾亦恩看過明星無安打比賽
U18世界盃棒球賽3名國手鍾亦恩、陳世展、王奕翔今天向樂天桃猿隊報到，隨即加入二軍正式展開職棒生涯，3人對未來都很期待，希望趕快開始練球，迎接全新生活。
中華隊在本屆賽事季軍戰擊敗南韓隊，連續3屆打進前3名，全隊返台後解散，鍾亦恩、陳世展、王奕翔短暫休息後，今天出現在桃園棒球場，完成加盟儀式後立刻轉往嘉義二軍基地。
鍾亦恩在今年選秀會首輪被猿隊挑中，他表示，從小就是Lamigo球迷，2015年還是國小三年級時，就看到洋投明星投出無安打比賽，當時覺得這支球隊很強，現在很開心能夠加盟，覺得很榮幸。
鍾亦恩說：「最欣賞的球員是陳冠宇，還在日本職棒時就很喜歡他。」
陳世展是猿隊第3輪指名球員，他表示，學生時期就知猿隊氣氛好、相處融洽，希望報到後趕快跟上進度，達成一軍目標，最欣賞的球員是游承勳，他是去年U18（亞洲青棒錦標賽培訓隊）的學長， 本來就認識。
王奕翔也說，打完U18後心態歸零，準備進職棒，今天剛踏進桃園球場的感覺很震撼，最欣賞陳柏豪，同隊後想向他請教投球問題。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言