中職／2主力回歸！面對獅猿圍剿 平野：不會改變

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊總教練平野惠一。 報系資料照
中信兄弟隊總教練平野惠一。 報系資料照

中信兄弟隊三連敗中，今天賽前有好消息，2位主力戰將捕手高宇杰、二壘手岳東華都回到先發；面對獅猿夾殺，兄弟總教練平野惠一說：「我們不會因此改變。」

高宇杰因肩膀不適，10日之後未再出賽，岳東華上次出賽則是12日，兩人在近4場3場都缺席，不過平野惠一透露今天重返先發，也讓球隊有喘口氣，「畢竟他們是一軍主力。」

高宇杰缺席期間都是陳統恩先發，平野也說：「統恩很盡力了，表現出『想要更好、為球隊貢獻』的感覺。」雖然這次是因高宇杰受傷才扛先發，「希望他之後能夠抱持競爭先發的想法，以此為目標。看到他這樣，其他捕手也會覺得可以讓球隊更好，帶來這樣想法。」

統一獅隊總教練林岳平日前指出，希望樂天桃猿隊能夠一起將兄弟從王位拉下，而今天賽前兄弟在年度勝率僅領先獅隊一場、領先猿隊1.5場，今起與獅隊二連戰成為關鍵。

「我是對方總教練的話，我也會這麼想。」平野惠一隔空回應林岳平的計劃，「但我們一直強調，不會因為去年拿下冠軍就是王者，還是一樣去做，讓結果自然呈現，我們不會因此改變。」

相關新聞

日職／古林睿煬回來了！火腿登錄一軍 預計切換到中繼

「台灣金孫」回來了！日本職棒火腿隊今天將古林睿煬登錄為一軍出場選手，根據日本媒體報導，預計將以中繼投手的身份待命。

中職／忘記要拚完全打擊 林佳緯：只想打安打

統一獅隊今天以8：2擊敗富邦悍將隊，前三棒同場開轟、各敲2支以上安打，其中林佳緯更是只差三壘安打就完全打擊，最後打席前他...

中職／全壘打數逼近魔鷹 林安可不去想得獎：沒有就再練

台鋼雄鷹重砲魔鷹因傷休兵的期間，統一獅隊林安可持續猛轟輸出，昨天對富邦悍將敲出三分砲後，兩者差距只剩2轟，林安可說：「我...

中職／林哲瑄重返一軍連3場出賽 鋒總：正常調度不能亂開玩笑

富邦悍將隊老將林哲瑄最近宣布退休，今天隨隊到桃園球場練球，明天將登錄一軍和樂天桃猿隊交手，周六、周日在台北大巨蛋對台鋼雄...

中職／初登板就優質先發 韋禮加：先去二軍是最好的決定

中信兄弟新洋投韋禮加在16日登板「開箱」，結果是6.1局、被敲5支安打、失2分的優質先發，他歸功於先前在二軍累積的經驗，...

中職／林佳緯有2A等級 胡金龍看好旅外：天花板還沒到

統一獅隊胡金龍昨天最後一次在新莊棒球場出賽，代打上場時落後的富邦悍將隊球迷依舊給予掌聲致意，胡金龍想向他們說聲謝謝，過去...

