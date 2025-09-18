中職／2主力回歸！面對獅猿圍剿 平野：不會改變

中信兄弟隊三連敗中，今天賽前有好消息，2位主力戰將捕手高宇杰、二壘手岳東華都回到先發；面對獅猿夾殺，兄弟總教練平野惠一說：「我們不會因此改變。」

高宇杰因肩膀不適，10日之後未再出賽，岳東華上次出賽則是12日，兩人在近4場3場都缺席，不過平野惠一透露今天重返先發，也讓球隊有喘口氣，「畢竟他們是一軍主力。」

高宇杰缺席期間都是陳統恩先發，平野也說：「統恩很盡力了，表現出『想要更好、為球隊貢獻』的感覺。」雖然這次是因高宇杰受傷才扛先發，「希望他之後能夠抱持競爭先發的想法，以此為目標。看到他這樣，其他捕手也會覺得可以讓球隊更好，帶來這樣想法。」

統一獅隊總教練林岳平日前指出，希望樂天桃猿隊能夠一起將兄弟從王位拉下，而今天賽前兄弟在年度勝率僅領先獅隊一場、領先猿隊1.5場，今起與獅隊二連戰成為關鍵。

「我是對方總教練的話，我也會這麼想。」平野惠一隔空回應林岳平的計劃，「但我們一直強調，不會因為去年拿下冠軍就是王者，還是一樣去做，讓結果自然呈現，我們不會因此改變。」