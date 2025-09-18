中職／黃暐傑初先發狀況不穩 葉君璋：心態不同

中職味全龍黃暐傑上次登板先發僅投1局失5分，總教練葉君璋今天表示，黃暐傑前幾場在中繼時對打者的威脅性很高，先發時反而心態有點不同，不過他仍會是明年重要先發戰力。

有旅美資歷的黃暐傑是今年中職季中選秀龍隊第1指名，他在7日一軍中繼初登板，投3場賽事之後在16日初先發、對上樂天桃猿，1局下雖演出3上3下，但2局下受到隊友失誤影響，被敲4支安打、投1次保送，失掉5分（含3責失）。

葉君璋今天表示，黃暐傑16日先發本來就只設定投40球，狀況不穩主要是想比較多，「他以牛棚上去時想要找出好的感覺，但先發時投球心態有點不太一樣，這點比較可惜，會有保留體力各種想法，反而沒有看到他最好的樣子，希望他上去就正常丟。」

不過葉君璋指出，黃暐傑明年一定是球隊的先發投手，在今年季末仍有機會上場先發短局數，「看起來他在台灣這幾場表現，中繼時對打者的威脅性很高，不過他過去在國外先發比較好，當然希望還是以先發去調整，未來球隊還是需要他。」

龍隊昨天將投手曹祐齊下放二軍，今天拉上林鋅杰，葉君璋表示，「因為我們算滿保護投手，這幾場用了很多牛棚投手，所以這個時候林鋅杰對我們的幫助很大。」葉君璋也提到，目前在二軍的翁瑋均狀況也愈來愈好，球速已超過140公里，如果按部就班往上，後面也有機會上一軍。