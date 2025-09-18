快訊

多數人沒聽過…這檔晶片股一周突大漲近30% 分析師：還有上漲空間

五月天促F4復出爆喊卡？朱孝天「太愛講」害破局 相信音樂這麼說

陰莖增大術奪命！檢昨下令逮捕丁斌煌 50歲男相驗仍無法確定死因

中職／黃暐傑初先發狀況不穩 葉君璋：心態不同

中央社／ 台北18日電
黃暐傑。味全龍提供
黃暐傑。味全龍提供

中職味全龍黃暐傑上次登板先發僅投1局失5分，總教練葉君璋今天表示，黃暐傑前幾場在中繼時對打者的威脅性很高，先發時反而心態有點不同，不過他仍會是明年重要先發戰力。

有旅美資歷的黃暐傑是今年中職季中選秀龍隊第1指名，他在7日一軍中繼初登板，投3場賽事之後在16日初先發、對上樂天桃猿，1局下雖演出3上3下，但2局下受到隊友失誤影響，被敲4支安打、投1次保送，失掉5分（含3責失）。

葉君璋今天表示，黃暐傑16日先發本來就只設定投40球，狀況不穩主要是想比較多，「他以牛棚上去時想要找出好的感覺，但先發時投球心態有點不太一樣，這點比較可惜，會有保留體力各種想法，反而沒有看到他最好的樣子，希望他上去就正常丟。」

不過葉君璋指出，黃暐傑明年一定是球隊的先發投手，在今年季末仍有機會上場先發短局數，「看起來他在台灣這幾場表現，中繼時對打者的威脅性很高，不過他過去在國外先發比較好，當然希望還是以先發去調整，未來球隊還是需要他。」

龍隊昨天將投手曹祐齊下放二軍，今天拉上林鋅杰，葉君璋表示，「因為我們算滿保護投手，這幾場用了很多牛棚投手，所以這個時候林鋅杰對我們的幫助很大。」葉君璋也提到，目前在二軍的翁瑋均狀況也愈來愈好，球速已超過140公里，如果按部就班往上，後面也有機會上一軍。

黃暐傑 葉君璋

延伸閱讀

中職／黃暐傑中職初先發僅撐1局 龍隊4：7不敵桃猿

中職／桃猿暴打+守備出包 黃暐傑初先發只撐1局失5分

中職／林哲瑄啟發台灣外野 葉總點名3人看到他的影子

中職／當年狀元從宋家豪變林哲瑄 葉總一通電話改變犀牛命運

相關新聞

日職／古林睿煬回來了！火腿登錄一軍 預計切換到中繼

「台灣金孫」回來了！日本職棒火腿隊今天將古林睿煬登錄為一軍出場選手，根據日本媒體報導，預計將以中繼投手的身份待命。

中職／忘記要拚完全打擊 林佳緯：只想打安打

統一獅隊今天以8：2擊敗富邦悍將隊，前三棒同場開轟、各敲2支以上安打，其中林佳緯更是只差三壘安打就完全打擊，最後打席前他...

中職／全壘打數逼近魔鷹 林安可不去想得獎：沒有就再練

台鋼雄鷹重砲魔鷹因傷休兵的期間，統一獅隊林安可持續猛轟輸出，昨天對富邦悍將敲出三分砲後，兩者差距只剩2轟，林安可說：「我...

中職／林哲瑄重返一軍連3場出賽 鋒總：正常調度不能亂開玩笑

富邦悍將隊老將林哲瑄最近宣布退休，今天隨隊到桃園球場練球，明天將登錄一軍和樂天桃猿隊交手，周六、周日在台北大巨蛋對台鋼雄...

中職／初登板就優質先發 韋禮加：先去二軍是最好的決定

中信兄弟新洋投韋禮加在16日登板「開箱」，結果是6.1局、被敲5支安打、失2分的優質先發，他歸功於先前在二軍累積的經驗，...

中職／林佳緯有2A等級 胡金龍看好旅外：天花板還沒到

統一獅隊胡金龍昨天最後一次在新莊棒球場出賽，代打上場時落後的富邦悍將隊球迷依舊給予掌聲致意，胡金龍想向他們說聲謝謝，過去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。