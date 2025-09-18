中職／火腿隊高層到場觀察徐若熙 持續追蹤台灣好手

日職北海道日本火腿鬥士隊高層木田優夫今天到天母棒球場，觀察徐若熙先發狀況，木田優夫強調，台灣有魅力的選手非常多，包括陣中的古林睿煬、孫易磊，也持續追蹤台灣選手。

味全龍隊「龍之子」徐若熙本季結束後有望旅外，今年每當他先發，就會有很多美職、日職球探在場邊觀察。徐若熙今天要在主場天母棒球場先發對上台鋼雄鷹隊，日職火腿隊高層木田優夫來台關心。

木田優夫表示，這是他今年第一次來台灣，上次已經是來看王柏融的時候了，而且這次不只會觀察徐若熙，「台灣有魅力的選手非常多，我們持續在追蹤台灣選手，希望世界上的每個好投手都可以來我們這。」

木田優夫指出，目前火腿隊陣中台將古林睿煬、孫易磊也都表現很不錯，「台灣棒球水準很高，所以我們非常關心台灣職棒，未來一定還有很多有機會挑戰國外的選手。」

截至今天賽前，徐若熙本季已先發17場、投102局，有望達到目標120局，龍隊總教練葉君璋表示，「我覺得他有機會完成（120局），但不會去刻意安排，本來安排是怎樣就這樣，的確今年他還有3場先發機會，我也是希望在正常情況下他可以完成（年度獎項標準）。」