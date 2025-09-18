日職／古林睿煬回來了！火腿登錄一軍 預計切換到中繼

「台灣金孫」回來了！日本職棒火腿隊今天將古林睿煬登錄為一軍出場選手，根據日本媒體報導，預計將以中繼投手的身份待命。

古林睿煬今年從中職轉戰日職，在一軍出賽5場，拿下2勝1敗，防禦率2.70，然而6月3日對阪神隊之戰因傷提前退場，診斷結果為左側內腹斜肌受傷，下放二軍休養。

經過復健後，古林睿煬10日在二軍對西武隊重返實戰，僅投1局退場，用球數16球，被敲2支安打沒有失分，另有1次三振無保送，最快球速153公里。

【中央社／18日電】

日職北海道日本火腿鬥士隊台灣投手古林睿煬今天順利回歸一軍，他在6月比賽時傷退，因為左側內腹斜肌損傷休息了3個月，經過二軍復健賽後順利回歸，今天有望在牛棚待命。

古林睿煬在6月3日先發對阪神虎時，投到第3局突然傷退，經檢查診斷為左側內腹斜肌損傷；9月4日本來要在二軍投復健賽，不過當時因雨延賽，改在室內進行Live BP（實戰投打練習）；9月10日於二軍登板中繼投1局，沒有失分，最快飆出153公里球速。

根據日本職棒今天球員異動，火腿隊將古林睿煬升上一軍，火腿隊今天作客福岡巨蛋與福岡軟銀鷹交手的賽事，火腿隊推出北山亘基先發，對上軟銀隊先發投手大關友久，古林睿煬有望中繼登板，重回一軍投手丘。

古林睿煬本季轉戰日職，目前在一軍登板5場都是先發、投30局，送出33次奪三振，拿下2勝1敗、防禦率2.70，曾在5月11日用98球演出無四死球完封勝。