中職／全台最狂職棒直播派對 「嘴比球還瘋」DAZN YouTube 獨家直擊

啦啦隊正面交鋒 互動熱度即將引爆！

9月19日晚上6點，中職最狂派對即將在樂天桃園棒球場戶外包廂登場！DAZN Taiwan YouTube頻道將播出《嘴比球還瘋》，由張鎮麟化身派對主持人，攜手Rakuten Girls的禹菡、Fubon Angels丹丹，以及「地下拳王」宗健熱力助陣。這裡沒有嚴肅的戰術分析，只有啦啦隊比拚氣勢、拚聲量，再加上聊天室裡粉絲的即時互動，勢必把樂天球場氣氛推向最高潮！

啦啦隊天花板對決 甜美熱情VS青春動感

這一晚，不僅是樂天桃猿本季最後一次在桃園主場迎戰富邦悍將，《嘴比球還瘋》更迎來全聯盟人氣最高、話題度最旺的兩大啦啦Rakuten Girls與Fubon Angels。前者甜美、親和、熱情；後者青春、動感、爆發力滿點，兩隊截然不同的應援風格首度在戶外包廂正面交鋒，從舞蹈表現到氣場張力，再到粉絲聲量全面比拚，火花四射、看點十足！

互動滿點 舞蹈、遊戲、吃播一次看個夠

節目精心安排多元單元，包括展現實力的舞Battle、笑料不斷的趣味遊戲，以及展現真性情的吃播挑戰。女孩們將展現舞台之外最真實、最有趣的一面。粉絲不再只是旁觀者，而能透過YouTube聊天室即時參與互動，彷彿與啦啦隊員同坐包廂，邊看球邊聊天，把直播變成一場全員同樂的派對。

場內球員奮戰不懈，場外包廂卻熱鬧非凡。除了啦啦隊同場對決，還有猿氣小子、大聖，以及神祕女孩等人氣嘉賓在局間驚喜串場，延續「嘴比球還瘋」系列的歡樂氛圍。這場特別企劃，不僅是球賽的延伸，更是一場結合 應援文化、粉絲互動與娛樂效果的創新派對體驗，讓球迷一次享受場內外的雙重精彩。

觀眾就是裁判 MVP由粉絲一票決定

節目最高潮就是由觀眾票選「今晚MVP」。不論是舞技驚豔全場的女孩，還是笑點噴發、帶動氣氛的來賓，最後誰能脫穎而出，全靠粉絲手中的一票。這不只是單純的直播，而是一場「你投票、她得分」的互動遊戲，觀眾就是決勝關鍵！

場上拚球、場下拚嘴，《嘴比球還瘋》嘴炮無極限，笑料不斷電！9月19日晚上6點，鎖定 DAZN Taiwan YouTube 頻道，與張鎮麟、Rakuten Girls、Fubon Angels 一同嗨翻聊天室，瘋到最後一刻、嗨到完全停不下來，一起見證誰能奪下「今晚MVP」的殊榮！

直播連結：https://www.youtube.com/watch?v=yF0FA47zKN0