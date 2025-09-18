快訊

市場氛圍熱！聯準會降息一碼 台股大漲331點收25,769點再創歷史新高

背水上山33年！高雄柴山守護神「生哥」洪木生逝世 奉茶隊：繼續背

iOS 26正式上線 Liquid Glass透明設計絕美 5大類實用功能一次看

日月潭萬人泳渡遇連假高峰 交管動線大逆轉「先繞伊達邵」

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
2025日月潭萬人泳渡9月28日登場，遇到教師節連假高峰，車輛務必遵守指揮，避免嚴重塞車。本報資料照
2025日月潭萬人泳渡9月28日登場，遇到教師節連假高峰，車輛務必遵守指揮，避免嚴重塞車。本報資料照

日月潭萬人泳渡9月28日登場，適逢教師節三天連假，潭區人潮車潮勢必爆滿。公路局埔里工務段宣布，當天上午6時起，環潭公路將進行交管，車輛一律從九龍路口左轉台21甲線往伊達邵方向行駛，形成與平時觀光路線截然不同的流線。

埔里工務段坦言，教師節連假原本就有龐大出遊潮，泳渡活動又落在連假第二天，恐成車流高峰。為避免潭區道路成為大型停車場，今年刻意打破過往模式，讓車流「先繞後遊」，希望分散在水社聚集的壓力。

提連假期間環潭公路最壅塞時段落在上午10時到下午4時，建議遊客若要參加活動或遊湖，可提前進入；若已在潭區住宿，則可延後或挑離峰時段出發，才能避開「動彈不得」的車潮。

埔里工務段也強調，若九龍路口車流回堵，建議遊客改走台21甲線先往伊達邵方向，屆時遊湖順序雖與平日不同，卻能避免卡在水社路段，把壅塞的車流導向外圍，留給泳渡活動與在地交通更大空間。

日月潭萬人泳渡多年來是國際矚目的水上運動盛會，埔里工務段提醒民眾配合交管，也別忘了提前規劃路線，否則「路比水還塞」將不只是玩笑話。

萬人泳渡

延伸閱讀

教師節連假國光客運28條路線85折 憑租車契約再退200元

教師中秋國慶3大連假搭乘公路客運 可享票價6折到85折

泳渡日月潭首登電影《三千米的泳氣》 南投縣長邀影星陪社福及特教師生搶先看

日月潭萬人泳渡有「馬英九條款」？ 馬英九與76歲高齡泳客同場下水

相關新聞

中職／忘記要拚完全打擊 林佳緯：只想打安打

統一獅隊今天以8：2擊敗富邦悍將隊，前三棒同場開轟、各敲2支以上安打，其中林佳緯更是只差三壘安打就完全打擊，最後打席前他...

中職／越大聲越好！獅蒂芬不怕客場應援聲：I'm loving it

統一獅新洋投獅蒂芬今天以7局失2分的優質先發，在來台第二場出賽就拿下生涯首勝，適應台灣模式是關鍵，對於首次作客的應援聲也...

中職／獅隊前三棒全開轟林佳緯完全打擊差一步 獅帝芬7局好投奪首勝

統一獅隊新洋投獅帝芬7局失2分的優質先發，加上前三棒邱智呈、林佳緯、林安可全數開轟，林佳緯還「聽牌」完全打擊，火力壓制8...

棒球／桃園盃曾祈嘉完封率三民搶勝 教頭：如國中時林智勝

桃園盃棒球賽青少棒組賽事花蓮三民國中今天靠著曾祈嘉7局完封勝，率隊以4比0擊敗韓國培材；三民總教練張志強評論曾祈嘉運動能...

新北棒球雙喜 美國小馬聯盟與亞洲U15分別摘冠

穀保家商棒球隊參加「2025年美國小馬聯盟帕馬級世界青棒錦標賽」，勇奪冠軍。二重國中組訓的中華青少棒代表隊獲「2025年...

中職／睽違逾3個月再度有燈光秀 曾峻岳找回自己想法

中職富邦悍將曾峻岳重回終結者角色後，昨天再度於新莊主場有燈光秀迎接，是睽違3個多月的燈光秀，他表示，8月回一軍時一度「不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。