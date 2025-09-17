中職／越大聲越好！獅蒂芬不怕客場應援聲：I'm loving it

統一獅新洋投獅蒂芬今天以7局失2分的優質先發，在來台第二場出賽就拿下生涯首勝，適應台灣模式是關鍵，對於首次作客的應援聲也說「I'm loving it（我很喜歡）」。

獅隊今天在新莊客場以8：2擊敗富邦悍將隊，獅蒂芬前4局沒有失分，5局下開局就被連敲兩安，接著用失分換出局數，丟掉2分但也抓到3出局，最終只用了84球就投完7局，加上隊友前6局就攻下8分，拿下勝投。

相較初登板4.1局無失分，獅蒂芬表示，今天自己跟捕手能夠按照賽前擬定的計畫去執行，「上一場用球數比較多，被打者破壞；今天能夠在淺球數就拿到出局，沒有讓失分擴大是好事。」

過去長期效力美職的獅蒂芬認為，自己開始習慣台灣的棒球風格，「棒球在全世界都一樣，不過台灣打者確實比較難纏一點，傾向把球打進場內、追求上壘，美國打者則是追求造成傷害，這也是我今天的調整，才能夠把局數拉長。」

用球數來看仍有續投空間，獅蒂芬表示，教練都會跟自己討論，「每次登板我想的都是完投，教練有他們的考量，我就是盡量把球投好。」

獅蒂芬前一次登板是在嘉義市主場對上樂天桃猿隊，投球時沒有聲音干擾，但今天來到客場有著打者的應援聲浪，他露出大大笑容說：「越大聲越好，我很喜歡。投球的時候我會放空，不會受到影響。」