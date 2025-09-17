聽新聞
中職／忘記要拚完全打擊 林佳緯：只想打安打
統一獅隊今天以8：2擊敗富邦悍將隊，前三棒同場開轟、各敲2支以上安打，其中林佳緯更是只差三壘安打就完全打擊，最後打席前他說：「我忘記了。」
林佳緯今天先在1局上敲出二壘安打，3局上敲出陽春砲、6局上又敲出1分打點一壘安打，差最難的三壘安打就可締造完全打擊，只不過9局上的最終打席敲出右外野飛球出局。
「前面有想到，但後來忘記了。」林佳緯表示，敲出一壘安打時雖然「完全打擊」有進入腦中，但到第8局就忘記了，「只有想要打安打。」
過程中也沒有隊友特別提醒，林佳緯說：「不知道他們是刻意還是忘記？今年有一次差點完全打擊，他們有說故意不跟我說，但今天大家都打得不錯，可能也忘了。」
獅隊第1棒邱智呈2安1打點2得分、第2棒林佳緯3安2打點3得分、第3棒林安可3安打3打點2得分，三人皆有開轟，林佳緯認為最近球隊主力打者狀態有慢慢調整回來，「落差沒有那麼大，有串連是好的現象。」
獅隊距離年度戰績第一的中信兄弟只剩1場勝差，明起兩隊進行二連戰，林佳緯也說：「明天開始是關鍵，希望大家包括我都能把自己做好，有好的戰績；沒有也沒關係，重點是把自己調整好。」
