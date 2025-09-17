快訊

中職／忘記要拚完全打擊 林佳緯：只想打安打

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
統一獅隊林佳緯3安2打點3得分，差三壘安打完全打擊。圖／統一獅隊提供
統一獅隊林佳緯3安2打點3得分，差三壘安打完全打擊。圖／統一獅隊提供

統一獅隊今天以8：2擊敗富邦悍將隊，前三棒同場開轟、各敲2支以上安打，其中林佳緯更是只差三壘安打就完全打擊，最後打席前他說：「我忘記了。」

林佳緯今天先在1局上敲出二壘安打，3局上敲出陽春砲、6局上又敲出1分打點一壘安打，差最難的三壘安打就可締造完全打擊，只不過9局上的最終打席敲出右外野飛球出局。

「前面有想到，但後來忘記了。」林佳緯表示，敲出一壘安打時雖然「完全打擊」有進入腦中，但到第8局就忘記了，「只有想要打安打。」

過程中也沒有隊友特別提醒，林佳緯說：「不知道他們是刻意還是忘記？今年有一次差點完全打擊，他們有說故意不跟我說，但今天大家都打得不錯，可能也忘了。」

獅隊第1棒邱智呈2安1打點2得分、第2棒林佳緯3安2打點3得分、第3棒林安可3安打3打點2得分，三人皆有開轟，林佳緯認為最近球隊主力打者狀態有慢慢調整回來，「落差沒有那麼大，有串連是好的現象。」

獅隊距離年度戰績第一的中信兄弟只剩1場勝差，明起兩隊進行二連戰，林佳緯也說：「明天開始是關鍵，希望大家包括我都能把自己做好，有好的戰績；沒有也沒關係，重點是把自己調整好。」

林佳緯 統一獅 完全打擊 富邦悍將

相關新聞

中職／胡金龍千場出賽有望達陣 餅總預定季後賽繼續

統一獅隊將在20日回到主場舉辦胡金龍的引退儀式，但不會是胡金龍最後一次出賽，總教練林岳平坦言會跟著球隊打到最後一刻，生涯...

中職／想拚安打王 林佳緯背後有陳傑憲、胡金龍推一把

統一獅隊外野手林佳緯目前以118支安打暫居中職安打王，他坦言自己有奪獎的念頭，但也了解總教練林岳平上周安排自己板凳的用意...

中職／啦啦隊嘎琳、球員接連遭惡意攻擊 樂天球團：採取法律行動

樂天女孩人氣成員嘎琳近日遭指控當小三，昨晚她發文自清並宣布退出啦啦隊。樂天桃猿隊今天稍早也發聲明，對於惡意攻擊，必要時將採取法律行動，以捍衛選手、樂天女孩、球團及廣大球迷的名譽和權益。 嘎琳昨晚

中職／越大聲越好！獅蒂芬不怕客場應援聲：I'm loving it

統一獅新洋投獅蒂芬今天以7局失2分的優質先發，在來台第二場出賽就拿下生涯首勝，適應台灣模式是關鍵，對於首次作客的應援聲也...

中職／忘記要拚完全打擊 林佳緯：只想打安打

統一獅隊今天以8：2擊敗富邦悍將隊，前三棒同場開轟、各敲2支以上安打，其中林佳緯更是只差三壘安打就完全打擊，最後打席前他...

中職／獅隊前三棒全開轟林佳緯完全打擊差一步 獅帝芬7局好投奪首勝

統一獅隊新洋投獅帝芬7局失2分的優質先發，加上前三棒邱智呈、林佳緯、林安可全數開轟，林佳緯還「聽牌」完全打擊，火力壓制8...

