中職／獅隊前三棒全開轟林佳緯完全打擊差一步 獅帝芬7局好投奪首勝

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
統一獅隊獅帝芬。圖／統一獅隊提供
統一獅隊獅帝芬。圖／統一獅隊提供

統一獅隊新洋投獅帝芬7局失2分的優質先發，加上前三棒邱智呈、林佳緯林安可全數開轟，林佳緯還「聽牌」完全打擊，火力壓制8：2擊敗富邦悍將隊，與中信兄弟年度戰績的差距拉近到只剩1場。

賽前位居聯盟安打王的林佳緯持續拉開領先差距，今天先在1局上敲出二壘安打，3局上敲出陽春砲、6局上又敲出1分打點一壘安打，差最難的三壘安打就可締造完全打擊，只不過9局上的最終打席敲出右外野飛球出局。

中職過去共有10人完成完全打擊，前一次已要追溯到10年前，為2015年8月6日義大犀牛隊胡金龍在澄清湖棒球場締造，接下來絕跡10年未能再有選手辦到，昨天悍將的范國宸則是差1支二壘打錯過。

獅隊今天前三棒不斷點燃攻勢，首局邱智呈陽春砲後林佳緯敲二壘打，潘傑楷的安打進帳該局第2分，3局上則是林佳緯開轟後林安可敲安，靠蘇智傑高飛犧牲打跑回1分，6局上更是林佳緯1分打點安打後，林安可轟出三分砲。

第1棒邱智呈2安1打點2得分、第2棒林佳緯3安2打點3得分、第3棒林安可3安打3打點2得分，三人皆有開轟。

獅隊先發投手獅帝芬前一場初登板4.1局無關勝敗，今天直接拉長到7局，被敲4支安打掉2分，另有6次三振，拿下生涯首勝。

統一獅隊邱智呈。圖／統一獅隊提供
統一獅隊邱智呈。圖／統一獅隊提供
統一獅隊林佳緯。圖／統一獅隊提供
統一獅隊林佳緯。圖／統一獅隊提供
統一獅隊林安可。圖／統一獅隊提供
統一獅隊林安可。圖／統一獅隊提供

