快訊

砍前女友30多刀斃命…17歲少年收容4大理由出爐 法院：有暴力傾向

獨／民進黨2026選對會責任區 新潮流認養區最多、徐國勇扛柯文哲故鄉

淡江大橋遭註冊商標 公路局曝「1原因申請」審核中未定案

新北棒球雙喜 美國小馬聯盟與亞洲U15分別摘冠

中央社／ 新北17日電

穀保家商棒球隊參加「2025年美國小馬聯盟帕馬級世界青棒錦標賽」，勇奪冠軍。二重國中組訓的中華青少棒代表隊獲「2025年亞洲U15青少棒錦標賽」冠軍，今天在市府分享榮耀時刻。

穀保家商與二重國中兩支冠軍隊伍，今天齊聚新北市政會議，與市長侯友宜合影並分享榮耀時刻，現場掌聲熱烈。

侯友宜表示，穀保家商與二重國中展現基層棒球深厚實力，以堅毅精神與團隊合作為國爭光，「讓世界看見台灣」。市府將持續加大資源投入，完善訓練環境，支持教練團與學校培育更多優秀選手，讓新北學子勇敢逐夢。

體育局表示，穀保家商此次由新北市體育總會棒球委員會主委蔡明堂率隊，總教練楊孝承帶領18名球員，8月初出征美國，共有來自亞太、墨西哥、波多黎各、歐洲及美國各地10隊參賽。冠軍戰靠投手群穩定壓制與守備默契，才以低比分驚險封王。

體育局說，中華青少棒則結合全國9校菁英，由總教練邱耀宇率領，包括5名新北子弟兵入選，最終寫下中華隊史第8冠，並取得2026年U15世界盃參賽資格。

邱耀宇表示，這份榮耀屬於所有教練、球員與支持的家長、球迷。

體育局強調，穀保家商與二重國中是棒球發展基石，此次分別在世界與亞洲舞台摘下雙冠，不僅驗證基層紮實訓練，更讓新北成為棒球強盛的象徵。未來將持續攜手各校與教練團隊，投入更多資源讓新北棒球在國際舞台發光。

教練 體育

延伸閱讀

倡殯葬自主 新北推身後關懷免費人生最後一哩路

新北貢寮雙玉里連十年獲五星環境認證 感恩餐會回饋里民

新北淡水文中四沙崙棒壘球場 議員爭取收費有望減半

新北348人放無薪假 勞工局啟動安定措施協助

相關新聞

中職／胡金龍千場出賽有望達陣 餅總預定季後賽繼續

統一獅隊將在20日回到主場舉辦胡金龍的引退儀式，但不會是胡金龍最後一次出賽，總教練林岳平坦言會跟著球隊打到最後一刻，生涯...

中職／想拚安打王 林佳緯背後有陳傑憲、胡金龍推一把

統一獅隊外野手林佳緯目前以118支安打暫居中職安打王，他坦言自己有奪獎的念頭，但也了解總教練林岳平上周安排自己板凳的用意...

中職／啦啦隊嘎琳、球員接連遭惡意攻擊 樂天球團：採取法律行動

樂天女孩人氣成員嘎琳近日遭指控當小三，昨晚她發文自清並宣布退出啦啦隊。樂天桃猿隊今天稍早也發聲明，對於惡意攻擊，必要時將採取法律行動，以捍衛選手、樂天女孩、球團及廣大球迷的名譽和權益。 嘎琳昨晚

中職／越大聲越好！獅蒂芬不怕客場應援聲：I'm loving it

統一獅新洋投獅蒂芬今天以7局失2分的優質先發，在來台第二場出賽就拿下生涯首勝，適應台灣模式是關鍵，對於首次作客的應援聲也...

中職／忘記要拚完全打擊 林佳緯：只想打安打

統一獅隊今天以8：2擊敗富邦悍將隊，前三棒同場開轟、各敲2支以上安打，其中林佳緯更是只差三壘安打就完全打擊，最後打席前他...

中職／獅隊前三棒全開轟林佳緯完全打擊差一步 獅帝芬7局好投奪首勝

統一獅隊新洋投獅帝芬7局失2分的優質先發，加上前三棒邱智呈、林佳緯、林安可全數開轟，林佳緯還「聽牌」完全打擊，火力壓制8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。