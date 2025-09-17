新北棒球雙喜 美國小馬聯盟與亞洲U15分別摘冠

穀保家商棒球隊參加「2025年美國小馬聯盟帕馬級世界青棒錦標賽」，勇奪冠軍。二重國中組訓的中華青少棒代表隊獲「2025年亞洲U15青少棒錦標賽」冠軍，今天在市府分享榮耀時刻。

穀保家商與二重國中兩支冠軍隊伍，今天齊聚新北市政會議，與市長侯友宜合影並分享榮耀時刻，現場掌聲熱烈。

侯友宜表示，穀保家商與二重國中展現基層棒球深厚實力，以堅毅精神與團隊合作為國爭光，「讓世界看見台灣」。市府將持續加大資源投入，完善訓練環境，支持教練團與學校培育更多優秀選手，讓新北學子勇敢逐夢。

體育局表示，穀保家商此次由新北市體育總會棒球委員會主委蔡明堂率隊，總教練楊孝承帶領18名球員，8月初出征美國，共有來自亞太、墨西哥、波多黎各、歐洲及美國各地10隊參賽。冠軍戰靠投手群穩定壓制與守備默契，才以低比分驚險封王。

體育局說，中華青少棒則結合全國9校菁英，由總教練邱耀宇率領，包括5名新北子弟兵入選，最終寫下中華隊史第8冠，並取得2026年U15世界盃參賽資格。

邱耀宇表示，這份榮耀屬於所有教練、球員與支持的家長、球迷。

體育局強調，穀保家商與二重國中是棒球發展基石，此次分別在世界與亞洲舞台摘下雙冠，不僅驗證基層紮實訓練，更讓新北成為棒球強盛的象徵。未來將持續攜手各校與教練團隊，投入更多資源讓新北棒球在國際舞台發光。