棒球／桃園盃曾祈嘉完封率三民搶勝 教頭：如國中時林智勝

桃園盃棒球賽青少棒組賽事花蓮三民國中今天靠著曾祈嘉7局完封勝，率隊以4比0擊敗韓國培材；三民總教練張志強評論曾祈嘉運動能力如「國中時的林智勝」，看好未來有旅外潛力。

2025年桃園盃四級棒球錦標賽青少棒組賽事今天開打，花蓮三民國中先發投手曾祈嘉表現亮眼，總計用82球投7局，僅被敲出1支安打，投出10次三振、1次四壞保送，無失分，投出國中生涯首場完封勝，助隊搶勝。

三民總教練張志強表示，曾祈嘉國小畢業後先讓他的手休息，循序漸進拉長投球局數，今天本來6局投完75球左右就想要換投，但曾祈嘉爭取續投，也有提醒他，有狀況就會馬上換投。

張志強表示，曾祈嘉的運動能力突出，之前有U12世界盃國手資歷，大賽經驗多，對比賽的掌握度比同齡球員成熟很多，今天雖然身體狀況沒有很理想，但也有辦法馬上調整，找出對自己有利的狀況。

張志強表示，曾祈嘉場上9個守備位置都可以勝任，先前測過最快球速可達約133公里，升上國中多練了二縫線速球、曲球，並精進指叉球，今天指叉球也能有效製造揮空。

張志強對曾祈嘉有很高的評價，直言看到曾祈嘉各方面的條件和運動能力，揮棒型態、對比賽的掌握度、守備能力，很像國中時的林智勝，重要的是要保持健康，看好他高中畢業有能力挑戰旅外。

曾祈嘉自評今天比賽前半段還沒熱開，但有越投越順，升上國中後指叉球投得更好，能有效製造速差、擾亂打者。

曾祈嘉的偶像是美國職棒日籍好手大谷翔平，原因是大谷翔平是二刀流，打擊很累還要投球，但都可以表現得很好。曾祈嘉透露，以前的目標放在中職，後來有教練鼓勵，把目標放遠一點，希望之後可以挑戰旅外。