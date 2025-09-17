快訊

砍前女友30多刀斃命…17歲少年收容4大理由出爐 法院：有暴力傾向

獨／民進黨2026選對會責任區 新潮流認養區最多、徐國勇扛柯文哲故鄉

淡江大橋遭註冊商標 公路局曝「1原因申請」審核中未定案

棒球／桃園盃曾祈嘉完封率三民搶勝 教頭：如國中時林智勝

中央社／ 桃園17日電
2025年桃園盃四級棒球錦標賽青少棒組賽事17日開打，花蓮三民國中靠著投手曾祈嘉（圖）7局完封勝，終場以4比0擊敗韓國培材。中央社
2025年桃園盃四級棒球錦標賽青少棒組賽事17日開打，花蓮三民國中靠著投手曾祈嘉（圖）7局完封勝，終場以4比0擊敗韓國培材。中央社

桃園盃棒球賽青少棒組賽事花蓮三民國中今天靠著曾祈嘉7局完封勝，率隊以4比0擊敗韓國培材；三民總教練張志強評論曾祈嘉運動能力如「國中時的林智勝」，看好未來有旅外潛力。

2025年桃園盃四級棒球錦標賽青少棒組賽事今天開打，花蓮三民國中先發投手曾祈嘉表現亮眼，總計用82球投7局，僅被敲出1支安打，投出10次三振、1次四壞保送，無失分，投出國中生涯首場完封勝，助隊搶勝。

三民總教練張志強表示，曾祈嘉國小畢業後先讓他的手休息，循序漸進拉長投球局數，今天本來6局投完75球左右就想要換投，但曾祈嘉爭取續投，也有提醒他，有狀況就會馬上換投。

張志強表示，曾祈嘉的運動能力突出，之前有U12世界盃國手資歷，大賽經驗多，對比賽的掌握度比同齡球員成熟很多，今天雖然身體狀況沒有很理想，但也有辦法馬上調整，找出對自己有利的狀況。

張志強表示，曾祈嘉場上9個守備位置都可以勝任，先前測過最快球速可達約133公里，升上國中多練了二縫線速球、曲球，並精進指叉球，今天指叉球也能有效製造揮空。

張志強對曾祈嘉有很高的評價，直言看到曾祈嘉各方面的條件和運動能力，揮棒型態、對比賽的掌握度、守備能力，很像國中時的林智勝，重要的是要保持健康，看好他高中畢業有能力挑戰旅外。

曾祈嘉自評今天比賽前半段還沒熱開，但有越投越順，升上國中後指叉球投得更好，能有效製造速差、擾亂打者。

曾祈嘉的偶像是美國職棒日籍好手大谷翔平，原因是大谷翔平是二刀流，打擊很累還要投球，但都可以表現得很好。曾祈嘉透露，以前的目標放在中職，後來有教練鼓勵，把目標放遠一點，希望之後可以挑戰旅外。

張志強 林智勝 大谷翔平

延伸閱讀

林智勝、胡金龍都風光退了！林益全明年會有引退儀式嗎？

中職／撞臉林智勝哥哥 李超：他現在都叫我林祖懷

中職／第一次當教練 林智勝只有一項規定：叫我Faki就好

中職／林智勝新任務協助張建銘 今年仍在一軍隨隊

相關新聞

中職／胡金龍千場出賽有望達陣 餅總預定季後賽繼續

統一獅隊將在20日回到主場舉辦胡金龍的引退儀式，但不會是胡金龍最後一次出賽，總教練林岳平坦言會跟著球隊打到最後一刻，生涯...

中職／想拚安打王 林佳緯背後有陳傑憲、胡金龍推一把

統一獅隊外野手林佳緯目前以118支安打暫居中職安打王，他坦言自己有奪獎的念頭，但也了解總教練林岳平上周安排自己板凳的用意...

中職／啦啦隊嘎琳、球員接連遭惡意攻擊 樂天球團：採取法律行動

樂天女孩人氣成員嘎琳近日遭指控當小三，昨晚她發文自清並宣布退出啦啦隊。樂天桃猿隊今天稍早也發聲明，對於惡意攻擊，必要時將採取法律行動，以捍衛選手、樂天女孩、球團及廣大球迷的名譽和權益。 嘎琳昨晚

中職／越大聲越好！獅蒂芬不怕客場應援聲：I'm loving it

統一獅新洋投獅蒂芬今天以7局失2分的優質先發，在來台第二場出賽就拿下生涯首勝，適應台灣模式是關鍵，對於首次作客的應援聲也...

中職／忘記要拚完全打擊 林佳緯：只想打安打

統一獅隊今天以8：2擊敗富邦悍將隊，前三棒同場開轟、各敲2支以上安打，其中林佳緯更是只差三壘安打就完全打擊，最後打席前他...

中職／獅隊前三棒全開轟林佳緯完全打擊差一步 獅帝芬7局好投奪首勝

統一獅隊新洋投獅帝芬7局失2分的優質先發，加上前三棒邱智呈、林佳緯、林安可全數開轟，林佳緯還「聽牌」完全打擊，火力壓制8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。