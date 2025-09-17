聽新聞
0:00 / 0:00
中職／胡金龍千場出賽有望達陣 餅總預定季後賽繼續
統一獅隊將在20日回到主場舉辦胡金龍的引退儀式，但不會是胡金龍最後一次出賽，總教練林岳平坦言會跟著球隊打到最後一刻，生涯千場出賽有機會在例行賽結束前達成。
胡金龍自2013年返回中職後，至今累積994場出賽，是現役最接近第34位「千場出賽俱樂部」的成員，林岳平說：「上周有人問，會不會讓他引退那天剛好集滿千場我才知道，但想說不要刻意，如果說球季結束之前，目前看來是有機會。」
胡金龍今年雖然以代打為主，但繳出3成25的高打擊率，只看代打時的成績，更是打擊率5成24、得點圈打擊率7成14的誇張數據。
林岳平直言：「季後賽只要他沒受傷，二話不說就是在名單裡。球隊現在還在競爭，要拚最佳成績，他的代打是讓球隊有機會的。」
胡金龍也表示，自己的心態就是持續去準備，不會因為20日那天的到來而有改變，幫助球隊仍舊是第一優先。
胡金龍原本保有的生涯打擊王，在今年被王柏融超車，他也看好在自己退休後，自己的數據被王柏融、陳傑憲持續跨越，「我們都是比較追求確實擊球的類型，我本來就比較沒辦法拚長打啦。」
追求全方位打擊是胡金龍的目標，也是能夠持續在生涯有穩定打擊的原因，而他也點出樂天桃猿隊林立也是這型打者，「他能夠把球打到每個位置，不過是更中長程的打者。」
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言