快訊

遭嗆臉幹嘛這麼臭...嘉義校園傳霸凌 國中生拿瓦斯槍抵同學肩膀威脅「不要動」

行政院明拍板生育補助每人10萬「雙胞胎領雙倍」 明年元旦上路

供電警戒橘燈亮了！電廠爆炸、故障接連來 備轉容量率剩4.3%

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／胡金龍千場出賽有望達陣 餅總預定季後賽繼續

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊為胡金龍送上引退禮物，胡金龍向球迷揮手致意。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊為胡金龍送上引退禮物，胡金龍向球迷揮手致意。記者陳正興／攝影

統一獅隊將在20日回到主場舉辦胡金龍的引退儀式，但不會是胡金龍最後一次出賽，總教練林岳平坦言會跟著球隊打到最後一刻，生涯千場出賽有機會在例行賽結束前達成。

胡金龍自2013年返回中職後，至今累積994場出賽，是現役最接近第34位「千場出賽俱樂部」的成員，林岳平說：「上周有人問，會不會讓他引退那天剛好集滿千場我才知道，但想說不要刻意，如果說球季結束之前，目前看來是有機會。」

胡金龍今年雖然以代打為主，但繳出3成25的高打擊率，只看代打時的成績，更是打擊率5成24、得點圈打擊率7成14的誇張數據。

林岳平直言：「季後賽只要他沒受傷，二話不說就是在名單裡。球隊現在還在競爭，要拚最佳成績，他的代打是讓球隊有機會的。」

胡金龍也表示，自己的心態就是持續去準備，不會因為20日那天的到來而有改變，幫助球隊仍舊是第一優先。

胡金龍原本保有的生涯打擊王，在今年被王柏融超車，他也看好在自己退休後，自己的數據被王柏融、陳傑憲持續跨越，「我們都是比較追求確實擊球的類型，我本來就比較沒辦法拚長打啦。」

追求全方位打擊是胡金龍的目標，也是能夠持續在生涯有穩定打擊的原因，而他也點出樂天桃猿隊林立也是這型打者，「他能夠把球打到每個位置，不過是更中長程的打者。」

胡金龍 林岳平 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／想拚安打王 林佳緯背後有陳傑憲、胡金龍推一把

影／富邦悍提前送退休禮祝福 胡金龍致謝

中職／前東家悍將送禮祝福引退生活 胡金龍致詞感謝4人

中職／引退賽只是儀式 林岳平：今年打到哪胡金龍就打到哪

相關新聞

中職／胡金龍千場出賽有望達陣 餅總預定季後賽繼續

統一獅隊將在20日回到主場舉辦胡金龍的引退儀式，但不會是胡金龍最後一次出賽，總教練林岳平坦言會跟著球隊打到最後一刻，生涯...

中職／想拚安打王 林佳緯背後有陳傑憲、胡金龍推一把

統一獅隊外野手林佳緯目前以118支安打暫居中職安打王，他坦言自己有奪獎的念頭，但也了解總教練林岳平上周安排自己板凳的用意...

中職／啦啦隊嘎琳、球員接連遭惡意攻擊 樂天球團：採取法律行動

樂天女孩人氣成員嘎琳近日遭指控當小三，昨晚她發文自清並宣布退出啦啦隊。樂天桃猿隊今天稍早也發聲明，對於惡意攻擊，必要時將採取法律行動，以捍衛選手、樂天女孩、球團及廣大球迷的名譽和權益。 嘎琳昨晚

中職／睽違逾3個月再度有燈光秀 曾峻岳找回自己想法

中職富邦悍將曾峻岳重回終結者角色後，昨天再度於新莊主場有燈光秀迎接，是睽違3個多月的燈光秀，他表示，8月回一軍時一度「不...

中職／親筆寫中文紙條給林培緯 鈴木駿輔遺憾未實現對決夢

統一獅隊9月12日到新莊當主場，富邦悍將日籍洋投鈴木駿輔特別留下字條，指定自己的置物櫃要留給林培緯，兩人因為同個訓練場地...

棒球／張泰山因生髮飛美差點卡關 被海關說「照片與本人不符」

「森林王子」張泰山19和20日將先後為大聯盟雙城和響尾蛇隊「台灣日」開球，今天他飛抵舊金山，卻被海關問「頭髮」的問題。 張泰山帶著全家到美國出席活動，今天他發文分享抵達舊金山的小插曲，「海關人員

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。