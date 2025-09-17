中職／胡金龍千場出賽有望達陣 餅總預定季後賽繼續

統一獅隊將在20日回到主場舉辦胡金龍的引退儀式，但不會是胡金龍最後一次出賽，總教練林岳平坦言會跟著球隊打到最後一刻，生涯千場出賽有機會在例行賽結束前達成。

胡金龍自2013年返回中職後，至今累積994場出賽，是現役最接近第34位「千場出賽俱樂部」的成員，林岳平說：「上周有人問，會不會讓他引退那天剛好集滿千場我才知道，但想說不要刻意，如果說球季結束之前，目前看來是有機會。」

胡金龍今年雖然以代打為主，但繳出3成25的高打擊率，只看代打時的成績，更是打擊率5成24、得點圈打擊率7成14的誇張數據。

林岳平直言：「季後賽只要他沒受傷，二話不說就是在名單裡。球隊現在還在競爭，要拚最佳成績，他的代打是讓球隊有機會的。」

胡金龍也表示，自己的心態就是持續去準備，不會因為20日那天的到來而有改變，幫助球隊仍舊是第一優先。

胡金龍原本保有的生涯打擊王，在今年被王柏融超車，他也看好在自己退休後，自己的數據被王柏融、陳傑憲持續跨越，「我們都是比較追求確實擊球的類型，我本來就比較沒辦法拚長打啦。」

追求全方位打擊是胡金龍的目標，也是能夠持續在生涯有穩定打擊的原因，而他也點出樂天桃猿隊林立也是這型打者，「他能夠把球打到每個位置，不過是更中長程的打者。」