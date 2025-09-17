快訊

中職／想拚安打王 林佳緯背後有陳傑憲、胡金龍推一把

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
統一獅打者林佳緯。記者陳正興／攝影
統一獅打者林佳緯。記者陳正興／攝影

統一獅隊外野手林佳緯目前以118支安打暫居中職安打王，他坦言自己有奪獎的念頭，但也了解總教練林岳平上周安排自己板凳的用意，尤其陳傑憲、胡金龍都分享經驗談，「感覺後面有人推著我。」

林佳緯今年從二軍開季，4月回到一軍後表現也還不理想，直到5月開始找回手感，到上周超車登上安打王，領先第二名李凱威3支安打。

雖然忘記什麼時候開始想要競爭安打王，不過林佳緯坦言，「球季到了尾聲，有這個機會，沒有人會不想得獎，不要說現在在第一，我想前五名的選手應該都會希望得獎。」

不過「餅總」林岳平上周有一場刻意未讓他先發，認為他太急於追求安打反而導致失常，林佳緯也說：「總教練告訴我一些心態方面，要依照比賽中狀況性攻擊多想一些，要以球隊為優先。」

林佳緯也知道餅總是有著希望他拿獎的想法，「在不傷害球隊的前提下，讓我拚這麼好的獎項。」

隊長陳傑憲過去在季末爭奪安打王的經驗豐富，也提點林佳緯面對這樣的場面如何調整心態，「他是最有經驗的，對我來說很有幫助，是鼓勵，也是很大的信心。」至於具體內容，林佳緯笑說：「這是秘密。」

林佳緯口中的「龍叔」胡金龍也有分享經驗，「龍叔跟我說以前拚打擊王、安打王，雖然沒有傑憲講這麼多，但就是告訴我他以前怎麼看待（競爭獎項）這件事情。」

相關新聞

中職／胡金龍千場出賽有望達陣 餅總預定季後賽繼續

統一獅隊將在20日回到主場舉辦胡金龍的引退儀式，但不會是胡金龍最後一次出賽，總教練林岳平坦言會跟著球隊打到最後一刻，生涯...

中職／啦啦隊嘎琳、球員接連遭惡意攻擊 樂天球團：採取法律行動

樂天女孩人氣成員嘎琳近日遭指控當小三，昨晚她發文自清並宣布退出啦啦隊。樂天桃猿隊今天稍早也發聲明，對於惡意攻擊，必要時將採取法律行動，以捍衛選手、樂天女孩、球團及廣大球迷的名譽和權益。 嘎琳昨晚

中職／睽違逾3個月再度有燈光秀 曾峻岳找回自己想法

中職富邦悍將曾峻岳重回終結者角色後，昨天再度於新莊主場有燈光秀迎接，是睽違3個多月的燈光秀，他表示，8月回一軍時一度「不...

中職／親筆寫中文紙條給林培緯 鈴木駿輔遺憾未實現對決夢

統一獅隊9月12日到新莊當主場，富邦悍將日籍洋投鈴木駿輔特別留下字條，指定自己的置物櫃要留給林培緯，兩人因為同個訓練場地...

棒球／張泰山因生髮飛美差點卡關 被海關說「照片與本人不符」

「森林王子」張泰山19和20日將先後為大聯盟雙城和響尾蛇隊「台灣日」開球，今天他飛抵舊金山，卻被海關問「頭髮」的問題。 張泰山帶著全家到美國出席活動，今天他發文分享抵達舊金山的小插曲，「海關人員

