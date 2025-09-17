中職／想拚安打王 林佳緯背後有陳傑憲、胡金龍推一把

統一獅隊外野手林佳緯目前以118支安打暫居中職安打王，他坦言自己有奪獎的念頭，但也了解總教練林岳平上周安排自己板凳的用意，尤其陳傑憲、胡金龍都分享經驗談，「感覺後面有人推著我。」

林佳緯今年從二軍開季，4月回到一軍後表現也還不理想，直到5月開始找回手感，到上周超車登上安打王，領先第二名李凱威3支安打。

雖然忘記什麼時候開始想要競爭安打王，不過林佳緯坦言，「球季到了尾聲，有這個機會，沒有人會不想得獎，不要說現在在第一，我想前五名的選手應該都會希望得獎。」

不過「餅總」林岳平上周有一場刻意未讓他先發，認為他太急於追求安打反而導致失常，林佳緯也說：「總教練告訴我一些心態方面，要依照比賽中狀況性攻擊多想一些，要以球隊為優先。」

林佳緯也知道餅總是有著希望他拿獎的想法，「在不傷害球隊的前提下，讓我拚這麼好的獎項。」

隊長陳傑憲過去在季末爭奪安打王的經驗豐富，也提點林佳緯面對這樣的場面如何調整心態，「他是最有經驗的，對我來說很有幫助，是鼓勵，也是很大的信心。」至於具體內容，林佳緯笑說：「這是秘密。」

林佳緯口中的「龍叔」胡金龍也有分享經驗，「龍叔跟我說以前拚打擊王、安打王，雖然沒有傑憲講這麼多，但就是告訴我他以前怎麼看待（競爭獎項）這件事情。」