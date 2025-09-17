中職／睽違逾3個月再度有燈光秀 曾峻岳找回自己想法

中職富邦悍將曾峻岳重回終結者角色後，昨天再度於新莊主場有燈光秀迎接，是睽違3個多月的燈光秀，他表示，8月回一軍時一度「不知道在幹嘛」，但現在已經找回自己的想法。

今年季初在悍將終結者曾峻岳領先登板時，都會搭配專屬他的出場曲「將軍令」，並進行LED燈光秀，不過之後他在5月16日因為膝蓋、大腿傷勢在二軍養傷許久，直到8月2日才回歸一軍，這段時間終結者大多由張奕擔任。

曾峻岳近期重回悍將終結者位置，在昨天新莊球場與統一獅隊交手的賽事，9局上曾峻岳要走上場時，再度搭配出場曲及燈光秀。曾峻岳今天也說：「3個多月了。」不過昨天出場曲一度沒有配合好，對此他笑說：「可能太久沒有回來，是我的問題。」

不過曾峻岳提到，重回終結者自己心情不會有太多起伏，做好自己該做的事情就好。從8月回一軍到目前為止，曾峻岳指出，現在已經調整得比8月好，「那時候自己不知道在幹嘛，一直在丟沒有信心的球種、沒有想法，捕手配什麼就丟什麼。」

但進入9月之後，曾峻岳說：「告訴自己這個月過了就過了，有去找捕手討論策略，也比較有自己想法，教練說投手自己也要有想法。」