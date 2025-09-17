中職／親筆寫中文紙條給林培緯 鈴木駿輔遺憾未實現對決夢

統一獅隊9月12日到新莊當主場，富邦悍將日籍洋投鈴木駿輔特別留下字條，指定自己的置物櫃要留給林培緯，兩人因為同個訓練場地牽起的友情線，卻因林培緯下二軍錯過，鈴木駿輔希望能夠有機會再在一軍對決。

獅隊今年因台南球場遇到風災導致建物受損無法使用，下半季到處流浪，日前借用新莊棒球場作為主場，林培緯一進到一壘側休息室，就看到署名給自己的置物櫃，一長串中文字是鈴木駿輔親筆寫下，他笑說：「是靠ChatGPT，字還滿漂亮的吧？我有學過書法。」

鈴木駿輔表示，去年自己結束樂天桃猿隊工作，到了業餘成棒全越運動隊後，11月休賽季遇到同樣在三峽訓練中心練習的林培緯，「我們在樂天二軍有對決過，那時候碰到心想『不知道能不能再對決？』」

隨著鈴木駿輔今年加盟悍將，並在球季尾聲升上一軍，昨天先發對上獅隊原本有機會圓夢，然而林培緯已經在15日先下二軍，鈴木駿輔說：「我們一軍還沒對過，本來以為昨天有機會，但培緯傳訊息跟我說他下二軍了。」

而昨天鈴木駿輔以5局失2分的表現拿下本季第2勝，只不過最近2場都出現5次四壞，鈴木駿輔自認姿勢有些跑掉，「帳面上雖然沒有失分，但擊出的球是被隊友守住了，如果持續下去是不好的，這周會針對這點去修正。」

去年效力猿隊時曾對決過獅隊，鈴木駿輔認為自己也想要表現出比去年更好的成績，加上林安可、林佳緯都是厲害打者，投起來變成太在意邊邊角角、壞球偏多；最後鈴木駿輔還補充說明，「如果之後對上統一希望在悍將主場，因為他們應援的汽笛很大聲。」