棒球／張泰山因生髮飛美差點卡關 被海關說「照片與本人不符」
「森林王子」張泰山19和20日將先後為大聯盟雙城和響尾蛇隊「台灣日」開球，今天他飛抵舊金山，卻被海關問「頭髮」的問題。
張泰山帶著全家到美國出席活動，今天他發文分享抵達舊金山的小插曲，「海關人員說，你護照的照片沒頭髮與本人不符，解釋之後海關人員說，台灣植髮貴嗎？因為他跟我以前一樣，哈哈。」
張泰山由於家族遺傳而雄性禿，導致「電火球」形象深植人心，後來透過積極植髮，重現往日模樣。
