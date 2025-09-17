中職／啦啦隊嘎琳、球員接連遭惡意攻擊 樂天球團：採取法律行動

樂天女孩人氣成員嘎琳近日遭指控當小三，昨晚她發文自清並宣布退出啦啦隊。樂天桃猿隊今天稍早也發聲明，對於惡意攻擊，必要時將採取法律行動，以捍衛選手、樂天女孩、球團及廣大球迷的名譽和權益。

嘎琳昨晚拋出退出啦啦隊震撼彈，文中她強調，近期的報導和她的真實生活完全不相符，這樣的過程讓她意識到自己並不適合娛樂圈，與家人商量後，決定現有合約結束後正式退出啦啦隊。

球員部分，日前有多位選手在輸球後遭惡意私訊，還有周刊報導二手車爭議。如今樂天球團也發文捍衛球員及啦啦隊，「這些虛假內容與惡意言論不僅嚴重扭曲事實，更對專業投入的大家造成巨大的傷害與精神壓力，選手與樂天女孩作為球團重要一員，始終以敬業精神在比賽中帶給球迷正向能量，不應成為被誹謗中傷的對象。」

對於惡意散佈謠言、誹謗攻擊、不實報導、捏造與煽動、人身攻擊與毀謗等行為，樂天球團表示，「皆已全面收集相關言論與證據。必要時，我們將採取法律行動，以捍衛所有選手、樂天女孩、球團，以及廣大球迷的名譽與權益。」