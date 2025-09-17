中職／三得利健益攜手樂天桃猿 「橘應援團」樂天女孩熱力共舞

我們挺年輕的！「橘應援團」樂天女孩熱力共舞

三得利健益攜手樂天桃猿 陪伴長者熱血應援感動全場

三得利健益推動「Be supporters!」計畫邁入第三年，已陪伴百名以上長輩走入球場展現活力，並持續與樂天桃猿棒球隊攜手，於樂天桃園棒球場共同舉辦「我們挺年輕的！橘應援團」主題日 。今年活動最大亮點，是由銀髮長者組成的「橘應援團」首次站上球場為球隊應援，不僅在全猿主場完成動人首秀，更用實際行動詮釋三得利健益「讓長輩從『被支持者』，轉變為『支持別人的人』」這項核心理念 ，鼓勵所有人不分年齡，都能活出最青春、最亮眼的自己 。

青春不老，熱血啟程！「橘應援團」聯動樂天女孩活力共舞

今日的全猿主場，成為一個跨越年齡藩籬的應援舞台 。來自桃園在地兩間長照機構「鳳凰居」、「樂職心」的「橘應援團」成員們 ，與樂天女孩一同站上場中熱力共舞，表演專為年長者設計、動作簡單卻充滿力量的「肌勵應援舞」，達到「在增加肌力的同時也能激勵自己」的效果 。當他們隨著音樂舞動、臉上露出燦爛笑容時，那股不分年齡的青春活力氛圍感動了現場數千名球迷，更贏得了全場觀眾最真誠、最熱烈的喝采。

提及今天「橘應援團」的表演非常吸睛，三得利健益總經理鈴木真理生興奮表示：「我們希望提供一個舞台，讓長輩用舞動、用應援展現自信，也將這份健康應援的能量傳遞給身邊每個人 。」

得利健益總經理-鈴木真理生於「我們挺年輕的！橘應援團」主題日，為開球儀式擔任致詞嘉賓。(三得利健益/提供)

凝聚世代的熱情投打，雙長者聯手開球創自信瞬間

除了應援熱舞，今日的開球儀式更成為全場最感動的焦點 。由「橘應援團」長者代表分別擔綱「投手」與「打者」，為球賽開出最溫馨的一球 。當長者代表在全場球迷的熱情歡呼下將球投出時，那份自信與從容，正是體現了無形的「支持」成為看得見、做得到的行動 。這場開球象徵長照機構長輩用正向心情面對人生下半場，也實踐了「Be supporters!」的核心理念 ：「無論幾歲，熱忱應援健康新生活。」當天樂天女孩、吉祥物與橘應援團成員們也披上象徵「橘世代」活力意象的橘應援團法被，化身球場上一道道活力滿滿的能量，共同響應「Be supporters!」的精神。

桃園樂職心與鳳凰居照護機構長者受邀擔任投手與打者，在萬人場邊的應援下完成開球儀式。(三得利健益/提供)

應援能量無限擴散！「聲浪大對決」應援零時差

除了銀髮長輩們在場中充滿力量的應援，三得利健益也邀請在現場、在家觀賽的所有球迷，一起加入應援為喜愛的球隊、選手加油，活動透過專屬的「聲浪大對決」網站，讓球迷透過錄音錄下實際喊出的加油的話語，集結成應援牆，讓應援能量加倍擴大！實現「應援零距離」。

「我們挺年輕的！橘應援團」主題日，不僅僅是一場單純的體育賽事，更期待將健康與活力的正向能量傳遞給每一個到場的人，為職棒界與長者關懷寫下全新篇章。三得利健益也號召更多職棒球隊與照護機構一起加入「Be supporters!」的行列，一起站出來成為支援者，持續擴大健康應援的精神！

參與「聲浪大對決」線上應援，再抽熱血好禮：https://lihi3.me/sP54U

參與Be supporters! 活動請至官方網站聯絡：https://wellness.suntory.com.tw/contents/besupporters/