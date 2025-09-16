快訊

「1996台海危機期間 開啟台美高層對話」前資政丁懋時辭世 享耆壽99歲

于朦朧墜樓身亡5天！後事辦完母首發聲 親曝：非他殺是意外

奧斯卡得主勞勃瑞福過世享壽89歲 川普哀痛發聲「曾是最當紅影星」

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／黃暐傑中職初先發僅撐1局 龍隊4：7不敵桃猿

中央社／ 琛台北16日電
黃暐傑。味全龍提供
黃暐傑。味全龍提供

中職味全龍今年季中選秀首輪指名的投手黃暐傑，今天面對樂天桃猿迎來中職一軍生涯初次先發，沒想到僅投不到兩局就失掉5分，終場龍隊以4比7不敵樂天桃猿。

具備美國職棒大聯盟（MLB）資歷的黃暐傑，近年飽受傷痛困擾，不過投入中職季中選秀後仍獲得龍隊首輪青睞，經過3場二軍比賽調整後，立刻被拉上一軍支援牛棚，今天作客桃猿更扛下先發重任，然而黃暐傑表現不佳，加上受到隊友失誤影響，僅撐1局就狂失5分，成為龍隊落敗原因。

事實上，黃暐傑此役在首局還投出3上3下，只是第2局續投就出現狀況，被林泓育敲出安打後，隊友發生要命失誤，接著又連續被擊出4支安打，加上面對陳晨威投出保送，黃暐傑在沒有製造任何出局數情況下黯然退場，接替的郭郁政也未能順利止血，讓桃猿單局進帳5分。

此役黃暐傑總計投1局、用了29球，面對9名打者被擊出4支安打，另外有1次四壞球，失掉5分包含2分非自責分。

5局下龍隊守備再度出現問題，右外野手曾聖安在處理陳晨威的滾地安打發生接球失誤，回傳球同樣也有狀況，讓陳晨威一口氣直接跑回本壘，就算龍隊在7局上追回3分、努力縮小雙方差距，但在無法突破陳冠宇、朱承洋防線下，終場仍以4比7落敗，而黃暐傑中職生涯初次先發苦吞敗投。

中職 黃暐傑 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／桃猿暴打+守備出包 黃暐傑初先發只撐1局失5分

中職／初登板不滿意 黃暐傑：久沒在觀眾面前比賽

中職／初登板就是林智勝引退賽 黃暐傑自評全部都待加強

中職／黃暐傑一軍隨隊備戰 期待初登板帶點緊張感

相關新聞

中職／范國宸打爆統一中斷新莊9連敗 悍將9月豪奪6勝已超越8月

富邦悍將隊相隔25天終於再於新莊棒球場贏球，今天以6：2擊敗統一獅隊，為新莊9連敗畫下句點；此外，悍將9月打一半已經入袋...

中職／桃猿暴打+守備出包 黃暐傑初先發只撐1局失5分

味全龍隊啟用今年第一指名、具有大聯盟資歷的黃暐傑初先發，今天面對樂天桃猿隊被打得慘烈，加上隊友守備出包，第2局面對6人次...

中職／傳聞捲小三疑雲 嘎琳宣布現有合約結束就退出啦啦隊

樂天女孩嘎琳日前捲入小三風波！於今晚她在IG限動做出一些澄清外，並宣布，「我決定現有合約結束後退出啦啦隊。」 對於嘎琳捲入小三傳聞，日前球團也為她聲援，「這個都多久以前的傳聞了？又被翻出來真的很

中職／黃暐傑中職初先發僅撐1局 龍隊4：7不敵桃猿

中職味全龍今年季中選秀首輪指名的投手黃暐傑，今天面對樂天桃猿迎來中職一軍生涯初次先發，沒想到僅投1局就失掉5分，終場龍隊...

中職／生涯對戰胡智爲打擊率破5成 范國宸嚇到：他是很好的投手

挑戰完全打擊的機會來到自己手中，富邦悍將隊范國宸坦言緊張，「聽牌」後隊友就很安靜，他選擇自己說破讓自己放鬆一點，最終沒能...

中職／鋒總有注意到范國宸「聽牌」 無緣完全打擊仍是精彩一戰

富邦悍將隊今天以6：2擊敗統一獅隊，范國宸差二壘打就是完全打擊，總教練陳金鋒也有注意到，直言他把最難的都打完了，最後沒能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。