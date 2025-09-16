中職／黃暐傑中職初先發僅撐1局 龍隊4：7不敵桃猿

中職味全龍今年季中選秀首輪指名的投手黃暐傑，今天面對樂天桃猿迎來中職一軍生涯初次先發，沒想到僅投不到兩局就失掉5分，終場龍隊以4比7不敵樂天桃猿。

具備美國職棒大聯盟（MLB）資歷的黃暐傑，近年飽受傷痛困擾，不過投入中職季中選秀後仍獲得龍隊首輪青睞，經過3場二軍比賽調整後，立刻被拉上一軍支援牛棚，今天作客桃猿更扛下先發重任，然而黃暐傑表現不佳，加上受到隊友失誤影響，僅撐1局就狂失5分，成為龍隊落敗原因。

事實上，黃暐傑此役在首局還投出3上3下，只是第2局續投就出現狀況，被林泓育敲出安打後，隊友發生要命失誤，接著又連續被擊出4支安打，加上面對陳晨威投出保送，黃暐傑在沒有製造任何出局數情況下黯然退場，接替的郭郁政也未能順利止血，讓桃猿單局進帳5分。

此役黃暐傑總計投1局、用了29球，面對9名打者被擊出4支安打，另外有1次四壞球，失掉5分包含2分非自責分。

5局下龍隊守備再度出現問題，右外野手曾聖安在處理陳晨威的滾地安打發生接球失誤，回傳球同樣也有狀況，讓陳晨威一口氣直接跑回本壘，就算龍隊在7局上追回3分、努力縮小雙方差距，但在無法突破陳冠宇、朱承洋防線下，終場仍以4比7落敗，而黃暐傑中職生涯初次先發苦吞敗投。