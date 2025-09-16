聽新聞
中職／生涯對戰胡智爲打擊率破5成 范國宸嚇到：他是很好的投手
挑戰完全打擊的機會來到自己手中，富邦悍將隊范國宸坦言緊張，「聽牌」後隊友就很安靜，他選擇自己說破讓自己放鬆一點，最終沒能達成可惜，但他也說：「這是球賽的一部分，也希望未來可以挑戰。」
悍將今天以6：2擊敗統一獅隊，獅隊先發投手胡智爲先發5局被敲9安打、失6分，范國宸帶給他最大傷害，3打席分別出現全壘打、三壘打、一壘打。加上此役在內，兩人生涯對對戰41打數，范國宸敲出22支安打，對戰打擊率為5成37。
范國宸聽牌完全打擊，第8局面對辛俊昇打向中外野遭到接殺，無緣締造紀錄，新莊棒球場現場球迷仍對他抱以熱烈掌聲，為他此役精彩的打擊表現喝采。
范國宸坦言知道差一支二壘打，「滿可惜的，進職棒第一次有這個機會，很可惜沒有掌握住。」他在第2打席的三壘打出現後，因為把難的都搞定了，自己也開始想「真的有機會嗎？」再到一壘打出現，他笑說：「隊友特別安靜，都不太跟我講話，我一直跟他們講我差一支、我差一支，你們要跟我講話，不然我會更緊張。」
神秘巧合是，范國宸本季12轟，球隊全數贏球，他對此提到，大概在第8、9轟出來時，就有人跟他講到這件事，「我也不知道怎麼會這樣，就還滿開心的，希望可以多打一點全壘打。」
至於對戰胡智爲的優勢數據，他則顯得一臉詫異，「真的嗎？我不知道欸！」隨後指出：「因為他是一個很好的投手，要更積極去挑戰他，不能說等到2好球。」
