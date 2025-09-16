中職／鋒總有注意到范國宸「聽牌」 無緣完全打擊仍是精彩一戰

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊范國宸。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊今天以6：2擊敗統一獅隊，范國宸差二壘打就是完全打擊，總教練陳金鋒也有注意到，直言他把最難的都打完了，最後沒能完成有點可惜，但也肯定今天真的是打擊狀況很好、表現精彩的一戰。

面對獅隊此役先發投手胡智爲，范國宸賽前累積38打數敲出19支安打，對戰打擊率高達5成，絕對優勢也在今天完美呈現，第1局就敲兩分砲，本季第12轟出爐，追平生涯單季最多全壘打，3局下在一、二壘有人時敲出三壘打帶有2分打點，第3打席再於第5局敲一壘打，聽牌「完全打擊」。

范國宸為第8局首位打者，一上場，新莊棒球場球迷屏息以待，他面對辛俊昇，打向中外野遭到接殺，球迷仍對他抱以熱烈掌聲。

范國宸自己也知道「聽牌」，坦言在第2打席的三壘打出現後，因為把難的都搞定了，自己也開始想「真的有機會嗎？」再到一壘打出現，他笑說：「隊友特別安靜，都不跟我講話，我一直跟他們講我差一支、我差一支，自己講，不然我會更緊張。」范國宸說，這是自己進職棒第一次有挑戰機會，上去時確實滿緊張，很可惜沒有掌握住。

中職過去共有10人完成完全打擊，前一次已要追溯到10年前，為2015年8月6日義大犀牛隊胡金龍在澄清湖棒球場締造，接下來絕跡10年未能再有選手辦到。

相關新聞

中職／范國宸打爆統一中斷新莊9連敗 悍將9月豪奪6勝已超越8月

富邦悍將隊相隔25天終於再於新莊棒球場贏球，今天以6：2擊敗統一獅隊，為新莊9連敗畫下句點；此外，悍將9月打一半已經入袋...

中職／桃猿暴打+守備出包 黃暐傑初先發只撐1局失5分

味全龍隊啟用今年第一指名、具有大聯盟資歷的黃暐傑初先發，今天面對樂天桃猿隊被打得慘烈，加上隊友守備出包，第2局面對6人次...

中職／傳聞捲小三疑雲 嘎琳宣布現有合約結束就退出啦啦隊

樂天女孩嘎琳日前捲入小三風波！於今晚她在IG限動做出一些澄清外，並宣布，「我決定現有合約結束後退出啦啦隊。」 對於嘎琳捲入小三傳聞，日前球團也為她聲援，「這個都多久以前的傳聞了？又被翻出來真的很

中職／黃暐傑中職初先發僅撐1局 龍隊4：7不敵桃猿

中職味全龍今年季中選秀首輪指名的投手黃暐傑，今天面對樂天桃猿迎來中職一軍生涯初次先發，沒想到僅投1局就失掉5分，終場龍隊...

中職／生涯對戰胡智爲打擊率破5成 范國宸嚇到：他是很好的投手

挑戰完全打擊的機會來到自己手中，富邦悍將隊范國宸坦言緊張，「聽牌」後隊友就很安靜，他選擇自己說破讓自己放鬆一點，最終沒能...

富邦悍將隊今天以6：2擊敗統一獅隊，范國宸差二壘打就是完全打擊，總教練陳金鋒也有注意到，直言他把最難的都打完了，最後沒能...

