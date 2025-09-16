中職／鋒總有注意到范國宸「聽牌」 無緣完全打擊仍是精彩一戰

富邦悍將隊今天以6：2擊敗統一獅隊，范國宸差二壘打就是完全打擊，總教練陳金鋒也有注意到，直言他把最難的都打完了，最後沒能完成有點可惜，但也肯定今天真的是打擊狀況很好、表現精彩的一戰。

面對獅隊此役先發投手胡智爲，范國宸賽前累積38打數敲出19支安打，對戰打擊率高達5成，絕對優勢也在今天完美呈現，第1局就敲兩分砲，本季第12轟出爐，追平生涯單季最多全壘打，3局下在一、二壘有人時敲出三壘打帶有2分打點，第3打席再於第5局敲一壘打，聽牌「完全打擊」。

范國宸為第8局首位打者，一上場，新莊棒球場球迷屏息以待，他面對辛俊昇，打向中外野遭到接殺，球迷仍對他抱以熱烈掌聲。

范國宸自己也知道「聽牌」，坦言在第2打席的三壘打出現後，因為把難的都搞定了，自己也開始想「真的有機會嗎？」再到一壘打出現，他笑說：「隊友特別安靜，都不跟我講話，我一直跟他們講我差一支、我差一支，自己講，不然我會更緊張。」范國宸說，這是自己進職棒第一次有挑戰機會，上去時確實滿緊張，很可惜沒有掌握住。