中職／范國宸打爆統一中斷新莊9連敗 悍將9月豪奪6勝已超越8月

富邦悍將隊相隔25天終於再於新莊棒球場贏球，今天以6：2擊敗統一獅隊，為新莊9連敗畫下句點；此外，悍將9月打一半已經入袋6勝（4敗），勝場數已超過8月整月的5勝（17敗）。

悍將由日籍投手鈴木駿輔先發，投5局已用99球，雖僅被敲2安打，但也出現5次保送，丟掉2分都出現在首局，保送林佳緯、林安可，潘傑楷安打先攻下1分，後續一、三壘有人局面，潘傑楷盜二壘，捕手戴培峰傳二壘沒抓到，三壘上的林安可啟動，游擊手葉子霆傳本壘出現暴傳，獅隊再跑回1分。

獅隊先發投手胡智爲先發5局被敲9安打、失6分，范國宸帶給他最大傷害，3打席分別出現全壘打、三壘打、一壘打，加上此役在內，兩人生涯對對戰41打數，范國宸敲出22支安打，對戰打擊率為5成37。

悍將1局下就靠范國宸兩分砲追平，本季第12轟出爐，追平生涯單季最多全壘打，3局下再度由范國宸挺身，在一、二壘有人時敲出三壘打，悍將取得4：2領先。

第4局王念好、周佳樂、林岳谷的串連安打再下一城，第5局前兩位打者張育成二壘打、范國宸一壘打開路，孔念恩靠內野滾地球搶下悍將的第6分。