中職／傳聞捲小三疑雲 嘎琳宣布現有合約結束就退出啦啦隊
樂天女孩嘎琳日前捲入小三風波！於今晚她在IG限動做出一些澄清外，並宣布，「我決定現有合約結束後退出啦啦隊。」
對於嘎琳捲入小三傳聞，日前球團也為她聲援，「這個都多久以前的傳聞了？又被翻出來真的很離譜。」並強調嘎琳始終以專業態度投入工作。不過，嘎琳仍是在今天做出決定，在合約結束後，就退出樂天女孩啦啦隊，至於現有合約至何時，嘎琳並未說明。
