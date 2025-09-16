中職／桃猿暴打+守備出包 黃暐傑初先發只撐1局失5分

味全龍隊啟用今年第一指名、具有大聯盟資歷的黃暐傑初先發，今天面對樂天桃猿隊被打得慘烈，加上隊友守備出包，第2局面對6人次都沒解決，帳面上只先發1局被敲4安打、失5分（責失3分），以29球結束中職生涯首場先發。

黃暐傑首局三上三下，第2局面對6位打者都沒解決，先被林泓育敲出安打，林承飛打向左外野的飛球，王順和發生接球失誤，張閔勛一壘打、余德龍二壘打先各帶有1分打點；接下來馬傑森打向中外野的落地安打，再讓猿隊跑回2分，引起轉播台上熱議的是郭天信長傳本壘，原本看似有機會抓到第2位回壘跑者，但一壘手吉力吉撈．鞏冠執行轉傳導致慢了一拍。