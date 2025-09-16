中職／前東家悍將送禮祝福引退生活 胡金龍致詞感謝4人

胡金龍本季打完告別選手生涯，今天在生涯累積出賽最多的新莊棒球場面對富邦悍將隊，悍將球團賽前準備禮物，為知名高爾夫用品品牌TaylorＭade用品袋，祝福他的引退生活。

胡金龍為2012年義大犀牛隊以狀元籤選進，生涯共為犀牛、悍將出賽741場，以驚人的3成53打擊率敲出1042安、80轟、466分打點。2020年季中爆發簡訊事件，2021年成為空白賽季，直到2022年轉戰統一獅隊，但新莊累積246場出賽、984打席，仍是他打過最多的球場。

悍將球團今天賽前為胡金龍獻上退休禮物，由執行副領隊郭泰源送上高爾夫球裝備袋。胡金龍表示，「謝謝悍將球團送我這麼好的禮物，謝謝大董（蔡明忠）、二董（蔡明興）、Chirs（前領隊蔡承儒）、Joyce（總經理陳昭如），謝謝你們，希望我退休快樂。」