快訊

每兩天後悔一次…食品廠經理棄百萬年薪換跑道 遇殘酷現實崩潰

對抗川普專業戶？美中第4輪貿易談判 紐時揭大陸3招數得以「不低頭」

要求日本驅逐我駐丹麥代表遭拒…中共大使憤而離場 外交部說話了

中職／前東家悍將送禮祝福引退生活 胡金龍致詞感謝4人

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊為胡金龍送上禮物，祝福他的退休生活。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊為胡金龍送上禮物，祝福他的退休生活。圖／富邦悍將隊提供

胡金龍本季打完告別選手生涯，今天在生涯累積出賽最多的新莊棒球場面對富邦悍將隊，悍將球團賽前準備禮物，為知名高爾夫用品品牌TaylorＭade用品袋，祝福他的引退生活。

胡金龍為2012年義大犀牛隊以狀元籤選進，生涯共為犀牛、悍將出賽741場，以驚人的3成53打擊率敲出1042安、80轟、466分打點。2020年季中爆發簡訊事件，2021年成為空白賽季，直到2022年轉戰統一獅隊，但新莊累積246場出賽、984打席，仍是他打過最多的球場。

悍將球團今天賽前為胡金龍獻上退休禮物，由執行副領隊郭泰源送上高爾夫球裝備袋。胡金龍表示，「謝謝悍將球團送我這麼好的禮物，謝謝大董（蔡明忠）、二董（蔡明興）、Chirs（前領隊蔡承儒）、Joyce（總經理陳昭如），謝謝你們，希望我退休快樂。」

胡金龍 高爾夫 統一獅

延伸閱讀

中職／胡金龍得知他引退先虧「台股大漲」 林哲瑄澄清：是美股

中職／引退賽只是儀式 林岳平：今年打到哪胡金龍就打到哪

中職／相信林哲瑄想了很久才決定引退 胡金龍笑答：加上台股大漲

中職／「新莊城堡」時隔2619天有比賽卻沒悍將 胡金龍重返一壘側

相關新聞

中職／前東家悍將送禮祝福引退生活 胡金龍致詞感謝4人

胡金龍本季打完告別選手生涯，今天在生涯累積出賽最多的新莊棒球場面對富邦悍將隊，悍將球團賽前準備禮物，為知名高爾夫用品品牌...

中職／義大冠軍班底一路同隊只剩他 李宗賢：中外野一直有蝦哥影子

富邦悍將隊外野手林哲瑄本季打完引退，確定生涯唯一冠軍資歷就是2016年義大犀牛隊，當年台灣大賽28人名單，接下來現役選手...

中職／看到郭俊麟「好的跡象」 預計還有2場先發交給他

統一獅隊昨天降下野手林培緯、投手劉予承，升上兩名野手潘傑楷、許哲晏，因應本周6連戰，總教練林岳平表示，單周前幾場牛棚還算...

中職／看出林佳緯拚安打變得不對勁 林岳平刻意讓他坐1場板凳教育

統一獅隊20歲外野手林佳緯在安打榜居領先位置，點燃爭取野心，總教練林岳平看在眼裡，注意到先前在安打數「超車」後呈現出的打...

中職／申皓瑋腳傷還需時間 布坎南本周回歸一軍

富邦悍將隊主戰外野手申皓瑋因腳部傷勢降下二軍，到今天已滿10天，目前尚無歸隊時程，總教練陳金鋒表示，防護員評估還需要一點...

中職／看林哲瑄記者會吃酸菜魚狂流淚 陳真：店員想說有那麼好吃？

富邦悍將隊林哲瑄昨天舉辦引退記者會，隊友為他錄製的影片中，陳真哭得唏哩嘩啦，還金句祝福蝦哥的退休生活「喝美式看股市」。陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。