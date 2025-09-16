中職／義大冠軍班底一路同隊只剩他 李宗賢：中外野一直有蝦哥影子

富邦悍將隊外野手林哲瑄本季打完引退，確定生涯唯一冠軍資歷就是2016年義大犀牛隊，當年台灣大賽28人名單，接下來現役選手只剩李宗賢、賴鴻誠、林益全，與林哲瑄在犀牛、悍將都同路走更是只有李宗賢，今天聊起即將告別這位前輩，話語中滿滿不捨，直言：「很不想引退賽的那天到來。」

「一直在想相處的時間、一起做的事情。」李宗賢不諱言，陣中走過義大時期的隊友越來越少，自己與他相處的時間，又稍微更長一些，如今知道他要引退，很多過往都浮現出來。

李宗賢表示，「不管是關鍵守備、關鍵打擊，那些畫面都很輕易浮現在腦海中，他的拚戰精神真的很感動，很常看他滑、他撲，有些很不可思議的球他都能做得出來，感覺中外野一直有他的影子在。」

談到林哲瑄的play，他說印象最深是兩球，第一就是他在台南棒球場沒收潘傑楷的全壘打「演技」，該役擔任游擊手的他，因應若沒出牆、打到牆上反彈，可能需要轉傳，因此也一直注視著球的去向，但當時連他都以為是全壘打，已經轉身面向場內，再回頭已經看到林哲瑄握拳。

第二球則是發生在新莊棒球場，李宗賢該役擔任三壘手，一、二壘有人的場面，林哲瑄眼看本壘，球卻是朝三壘而來，「他應該是覺得來不及，改傳我這邊，我嚇到，以為他是要直傳本壘，怎麼是往我這邊，結果還是很準，OUT！」

李宗賢認為林哲瑄感染全隊最深就是拚勁，「那會帶給選手想法，每個人在準備接下一個球、下一個打席，內心會有我要去和對方拚的感覺。」他還不願面對林哲瑄引退賽那天的到來，「很像過一天就少一天，很莫名就會開始浮現一些以前和蝦哥在場上奮戰的畫面。」