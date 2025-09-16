中職／看到郭俊麟「好的跡象」 預計還有2場先發交給他

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
郭俊麟14日面對味全龍隊先發6局失3分，演出本季首場優質先發。圖／統一獅隊提供
統一獅隊昨天降下野手林培緯、投手劉予承，升上兩名野手潘傑楷、許哲晏，因應本周6連戰，總教練林岳平表示，單周前幾場牛棚還算充裕，之後有需求再做調整。至於前場先發繳出優質好投的郭俊麟，接下來還有兩場先發機會，「雖然球隊沒贏，但他給我們看到好的跡象。」

郭俊麟14日扛下先發，面對味全龍隊投6局被敲7安打、失3分，演出本季首場優質先發，但獅隊打線遭到封鎖情況下，最終承擔敗投，本季累積0勝4敗、防禦率8.54。

林岳平表示，對於郭俊麟，不需要多說，希望他盡可能保持這樣的狀態去比賽，「雖然球隊沒贏，但他給我們看到好的跡象，這周、下周還有兩次機會，請他好好把握。」

潘傑楷先前因為腰部不適先降二軍，今天回到一軍出賽，林岳平表示，原本就是計畫讓他在六連戰這周回來。本周雖有6連戰要打，前幾場牛棚還算充足，如果後續有牛棚需求再進行調整。

牛棚 郭俊麟 林岳平

