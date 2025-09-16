中職／看出林佳緯拚安打變得不對勁 林岳平刻意讓他坐1場板凳教育

統一獅隊20歲外野手林佳緯在安打榜居領先位置，點燃爭取野心，總教練林岳平看在眼裡，注意到先前在安打數「超車」後呈現出的打擊內容不對勁，上周五刻意他讓從板凳出發，餅總不諱言是「半教育」。

林佳緯以20歲之齡有機會挑戰安打王，目前累積118安居首位，排名第二為味全龍隊李凱威的115安。

賽前被問到林佳緯的安打競逐，林岳平刻意先花了一點時間在腦中釐清思路、梳理邏輯，才說出對這名選手的期待。他說：「以他的年紀，目前有機會競爭個人獎項，可以證明他是一個優異的選手，但在他的安打『超車』後，之前有幾場是失常。」

「我知道他想要，但呈現出來的內容不太對勁。」林岳平指出，球隊有注意到，林佳緯有幾場比賽的方式看起來是想打安打，「所以就沒有選球、沒有策略，沒有他應有特色，導致內容不盡理想。」

上周五面對龍隊之戰從板凳出發，確實是來自餅總的「半教育」，他說：「從板凳出發，重新調整，讓他重新認識想要安打王，不是怕人家追上來，而是要打到人家追不到。」

林岳平表示，如果有辦法貢獻可以幫助球隊贏球的內容，安打自然會出現，希望林佳緯朝這個方向去追尋，至於最後有沒有安打王，有努力過就可以。