快訊

2025縣市長滿意度出爐！綠營4席退步 黃偉哲首度掉入衝刺組現警訊

監視器拍下最後身影！台中女大生被砍10多刀慘死 警方查出凶嫌身分

獨／冷血弒親！勒斃妻子、岳母、3歲繼子還棄屍 三重男遭重判死刑

中職／申皓瑋腳傷還需時間 布坎南本周回歸一軍

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊總教練陳金鋒。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊總教練陳金鋒。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊主戰外野手申皓瑋因腳部傷勢降下二軍，到今天已滿10天，目前尚無歸隊時程，總教練陳金鋒表示，防護員評估還需要一點時間，暫時還不會回到一軍。

申皓瑋的左腳跟腱不適，右腳則在9月5日的比賽接左外野界外飛球落地時面露不適，雖起初續留場上，最終仍在8局時提前退場休息，後續檢查為右腳扭傷，隔天降下二軍。

雖已到可以回歸的時間點，申皓瑋還不會即刻回歸，申皓瑋表示，傷勢狀況已經有越來越好，但還是有需要注意的地方。陳金鋒也透露，防護員回報還需要一點時間。

至於另一位傷兵布坎南，陳金鋒證實，本周就會回到一軍。布坎南在6日降下二軍，最快要到21日才能重返一軍，悍將當天在台北大巨蛋出戰台鋼雄鷹隊。

申皓瑋 陳金鋒 台鋼雄鷹

延伸閱讀

中職／申皓瑋4月揪「蝦哥」吃飯已看到成長 林哲瑄：他已經不一樣

中職／28歲生日林哲瑄宣布引退 申皓瑋感性發文：外野師傅愛你

中職／布坎南補位傷到右腳最終仍降二軍 悍將暫時少1洋投

中職／申皓瑋差9場叩關首座個人獎 能不能拚？鋒總：看身體狀況

相關新聞

中職／看出林佳緯拚安打變得不對勁 林岳平刻意讓他坐1場板凳教育

統一獅隊20歲外野手林佳緯在安打榜居領先位置，點燃爭取野心，總教練林岳平看在眼裡，注意到先前在安打數「超車」後呈現出的打...

中職／申皓瑋腳傷還需時間 布坎南本周回歸一軍

富邦悍將隊主戰外野手申皓瑋因腳部傷勢降下二軍，到今天已滿10天，目前尚無歸隊時程，總教練陳金鋒表示，防護員評估還需要一點...

中職／看林哲瑄記者會吃酸菜魚狂流淚 陳真：店員想說有那麼好吃？

富邦悍將隊林哲瑄昨天舉辦引退記者會，隊友為他錄製的影片中，陳真哭得唏哩嘩啦，還金句祝福蝦哥的退休生活「喝美式看股市」。陳...

中職／申皓瑋回訊息了！還在糾結林哲瑄引退選這天：為什麼要在我生日

林哲瑄宣布引退，正值申皓瑋生日，比起自己，他在IG的發文把更多篇幅留給了林哲瑄，向這位他口中的「外野師傅」表達感謝、直言...

中職／李多慧22日化身台北101景觀台「一日店長」 備妥獨家舞蹈寵粉

延續林智勝引退致敬點燈感動及響應中華職棒賽季熱潮，台北101將於9月22日14:00到16:00邀請味全龍隊啦啦隊「小龍...

桃園亞洲職棒交流賽11月開打 啦啦隊跨國應援超吸睛

2025桃園亞洲職棒交流賽將於11月7日至9日在樂天桃園棒球場開打，賽事邀請到日本東北樂天金鷲、韓國KT巫師及台灣樂天桃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。