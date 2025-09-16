中職／申皓瑋腳傷還需時間 布坎南本周回歸一軍
富邦悍將隊主戰外野手申皓瑋因腳部傷勢降下二軍，到今天已滿10天，目前尚無歸隊時程，總教練陳金鋒表示，防護員評估還需要一點時間，暫時還不會回到一軍。
申皓瑋的左腳跟腱不適，右腳則在9月5日的比賽接左外野界外飛球落地時面露不適，雖起初續留場上，最終仍在8局時提前退場休息，後續檢查為右腳扭傷，隔天降下二軍。
雖已到可以回歸的時間點，申皓瑋還不會即刻回歸，申皓瑋表示，傷勢狀況已經有越來越好，但還是有需要注意的地方。陳金鋒也透露，防護員回報還需要一點時間。
至於另一位傷兵布坎南，陳金鋒證實，本周就會回到一軍。布坎南在6日降下二軍，最快要到21日才能重返一軍，悍將當天在台北大巨蛋出戰台鋼雄鷹隊。
