中職／看林哲瑄記者會吃酸菜魚狂流淚 陳真：店員想說有那麼好吃？

富邦悍將隊林哲瑄昨天舉辦引退記者會，隊友為他錄製的影片中，陳真哭得唏哩嘩啦，還金句祝福蝦哥的退休生活「喝美式看股市」。陳真今天透露自己在記者會當下，正在餐廳吃酸菜魚，「店員想說怎麼好吃到一直流眼淚，桌上都是衛生紙。」

林哲瑄在7月已經決定引退，一路保密，直到近期才透過球團新聞稿證實此事，昨天也在記者會上提到，看到林智勝在生涯最後打席開轟時，還有與陳真傳訊息，讚嘆實在太不可思議，當時陳真說到「如果你退，我會受不了。」林哲瑄還告訴他：「會一直陪你們」，因此昨天淚崩向學弟道歉，「對不起，騙了你們。」

受騙的陳真笑說，新聞一出來，還跟學長罵英文髒話。昨天的記者會時間，他正好在外面用餐，「打開直播，眼眶就已經紅了，吃酸菜魚，店員想說怎麼好吃到一直流眼淚，桌上都是衛生紙。」

陳真回想球團人員找自己錄影片當天，原本想說反正不是看著林哲瑄說，應該還好，結果球團人員的提問才剛講到「哲瑄在外野…」，他的眼眶已經開始酸了，忍不住開玩笑說，還好當天澄清湖的比賽，林哲瑄不在場，「不然可能和冠宇學長一樣邊打邊哭。」

與林哲瑄有好交情不是沒有原因，陳真說自己一直都是守備問題比較大的選手，林哲瑄會一直鼓勵自己要怎麼做，「他會跟我說『你已經很好了』，他一直都是很正面，失誤了也不會罵你，會去了解你當下想法，跟我們說應該怎麼做。」陳真眼中的林哲瑄，對飛球的判斷無人能及，「好像真的沒有人可以跟他一樣，打到就知道球在哪裡。」