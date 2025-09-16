快訊

2025縣市長滿意度出爐！綠營4席退步 黃偉哲首度掉入衝刺組現警訊

監視器拍下最後身影！台中女大生被砍10多刀慘死 警方查出凶嫌身分

獨／冷血弒親！勒斃妻子、岳母、3歲繼子還棄屍 三重男遭重判死刑

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／看林哲瑄記者會吃酸菜魚狂流淚 陳真：店員想說有那麼好吃？

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊陳真。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊陳真。記者陳正興／攝影

富邦悍將林哲瑄昨天舉辦引退記者會，隊友為他錄製的影片中，陳真哭得唏哩嘩啦，還金句祝福蝦哥的退休生活「喝美式看股市」。陳真今天透露自己在記者會當下，正在餐廳吃酸菜魚，「店員想說怎麼好吃到一直流眼淚，桌上都是衛生紙。」

林哲瑄在7月已經決定引退，一路保密，直到近期才透過球團新聞稿證實此事，昨天也在記者會上提到，看到林智勝在生涯最後打席開轟時，還有與陳真傳訊息，讚嘆實在太不可思議，當時陳真說到「如果你退，我會受不了。」林哲瑄還告訴他：「會一直陪你們」，因此昨天淚崩向學弟道歉，「對不起，騙了你們。」

受騙的陳真笑說，新聞一出來，還跟學長罵英文髒話。昨天的記者會時間，他正好在外面用餐，「打開直播，眼眶就已經紅了，吃酸菜魚，店員想說怎麼好吃到一直流眼淚，桌上都是衛生紙。」

陳真回想球團人員找自己錄影片當天，原本想說反正不是看著林哲瑄說，應該還好，結果球團人員的提問才剛講到「哲瑄在外野…」，他的眼眶已經開始酸了，忍不住開玩笑說，還好當天澄清湖的比賽，林哲瑄不在場，「不然可能和冠宇學長一樣邊打邊哭。」

與林哲瑄有好交情不是沒有原因，陳真說自己一直都是守備問題比較大的選手，林哲瑄會一直鼓勵自己要怎麼做，「他會跟我說『你已經很好了』，他一直都是很正面，失誤了也不會罵你，會去了解你當下想法，跟我們說應該怎麼做。」陳真眼中的林哲瑄，對飛球的判斷無人能及，「好像真的沒有人可以跟他一樣，打到就知道球在哪裡。」

林哲瑄 林智勝 富邦悍將

延伸閱讀

中職／胡金龍得知他引退先虧「台股大漲」 林哲瑄澄清：是美股

中職／申皓瑋4月揪「蝦哥」吃飯已看到成長 林哲瑄：他已經不一樣

中職／林哲瑄視角還原公布引退二軍現場 劉承佑一路痛哭

中職／801旅事件無意多說 林哲瑄：專注在新的角色幫助悍將

相關新聞

中職／看出林佳緯拚安打變得不對勁 林岳平刻意讓他坐1場板凳教育

統一獅隊20歲外野手林佳緯在安打榜居領先位置，點燃爭取野心，總教練林岳平看在眼裡，注意到先前在安打數「超車」後呈現出的打...

中職／申皓瑋腳傷還需時間 布坎南本周回歸一軍

富邦悍將隊主戰外野手申皓瑋因腳部傷勢降下二軍，到今天已滿10天，目前尚無歸隊時程，總教練陳金鋒表示，防護員評估還需要一點...

中職／看林哲瑄記者會吃酸菜魚狂流淚 陳真：店員想說有那麼好吃？

富邦悍將隊林哲瑄昨天舉辦引退記者會，隊友為他錄製的影片中，陳真哭得唏哩嘩啦，還金句祝福蝦哥的退休生活「喝美式看股市」。陳...

中職／申皓瑋回訊息了！還在糾結林哲瑄引退選這天：為什麼要在我生日

林哲瑄宣布引退，正值申皓瑋生日，比起自己，他在IG的發文把更多篇幅留給了林哲瑄，向這位他口中的「外野師傅」表達感謝、直言...

中職／李多慧22日化身台北101景觀台「一日店長」 備妥獨家舞蹈寵粉

延續林智勝引退致敬點燈感動及響應中華職棒賽季熱潮，台北101將於9月22日14:00到16:00邀請味全龍隊啦啦隊「小龍...

桃園亞洲職棒交流賽11月開打 啦啦隊跨國應援超吸睛

2025桃園亞洲職棒交流賽將於11月7日至9日在樂天桃園棒球場開打，賽事邀請到日本東北樂天金鷲、韓國KT巫師及台灣樂天桃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。