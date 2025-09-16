中職／申皓瑋回訊息了！還在糾結林哲瑄引退選這天：為什麼要在我生日

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊申皓瑋。記者陳正興／攝影
林哲瑄宣布引退，正值申皓瑋生日，比起自己，他在IG的發文把更多篇幅留給了林哲瑄，向這位他口中的「外野師傅」表達感謝、直言還不想面對這一天的到來。今天聊到此事還是忍不住傲嬌抱怨，「對啊！為什麼要在我生日這天，開心不起來欸！開心也只有一下。」他透露，以前生日通常都是放放照片、簡單留言，「哪知道這次還要幫他想。剛好在這天，把它紀念下來，以後生日就知道是哲瑄引退。」

申皓瑋2016年以義大犀牛第一指名進入球隊，備受期待，養成道路上有發芽、也有受挫的時刻，林哲瑄一直是在他身邊相伴的老大哥，對他的告別賽場情緒特別濃烈。

申皓瑋說，林哲瑄教過自己很多東西，收穫最多應該是比賽臨場，「練球是死的，比賽下去很多會不一樣。」其次，就是林哲瑄當學長的責任感以及拚勁，「以前他教我的東西，現在也可以和學弟分享，當然我自己也還要學習。」申皓瑋也想到林哲瑄最常提醒自己的一件事，「他很常和我講，我守不好時會影響打擊，打不好時會影響守備，他跟我說守備和打擊是分開的，不能互相影響、兩邊都亂掉，至少要有一個可以幫助球隊。」

林哲瑄昨天透露，申皓瑋在4月曾找自己吃飯，詢問如何在自己不好時也能幫助球隊，從他的疑問就看到申皓瑋已經變得成熟。申皓瑋今天對此笑說：「（成熟）有嗎？其實大家都想要幫助球隊，就是和他多聊一點，看他以前帶球隊的想法是什麼，看能不能學到一點東西。」

有趣的是，林哲瑄昨天在記者會上透露，自己在看到申皓瑋的留言後馬上就有與他聯繫，虧他「你是要害我哭幾次」，後續也有留言給他，「但他還沒回我簡訊，寫一下，叫他趕快回我簡訊。」申皓瑋今天笑答：「昨天看到新聞就回了。」他解釋，一開始沒回的原因，「當下怕情緒掉進去，先不要看他訊息。」

