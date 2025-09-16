中職／李多慧22日化身台北101景觀台「一日店長」 備妥獨家舞蹈寵粉

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊啦啦隊「小龍女」李多慧，將在9月22日現身台北101，為89樓觀景台擔任「一日店長」。圖／台北101提供
味全龍隊啦啦隊「小龍女」李多慧，將在9月22日現身台北101，為89樓觀景台擔任「一日店長」。圖／台北101提供

延續林智勝引退致敬點燈感動及響應中華職棒賽季熱潮，台北101將於9月22日14:00到16:00邀請味全龍隊啦啦隊「小龍女」李多慧，化身89樓觀景台「一日店長」，特別推出「李多慧店長親選限定禮包組」，限量130組，除了可享快速入場，還能與李多慧近距離互動。

活動當天將於13:00開放排隊，預計14:30起與粉絲互動，讓棒球熱潮直衝雲端382公尺高空。此次活動特別推出「李多慧店長親選限定禮包組」，內含李多慧親自挑選的台北101人氣紀念商品與獨家設計小卡，售價6000元。禮包內容包含：觀景台快通票乙張及101塔尖深藍棒球帽、101塔尖水藍色POLO衫、101塔尖芥黃刷毛連帽外套、台北變色馬克杯#夜、DB飲料套鑰匙圈-紅、101低筒花襪，以及台北101限定李多慧一日店長小卡等，限量130組，售完為止。

購買禮包組的粉絲不僅可享快速入場禮遇，同時獲得李多慧店長親選的超值收藏級禮品及限定小卡，還能享受近距離簽名、比心合影互動體驗。活動當天李多慧也準備獨家舞蹈帶給大家，當天參與互動更有機會獲得李多慧店長獨家準備的有獎徵答超值小禮物。

台北101表示，此次特別邀請李多慧擔任一日店長，結合她的高人氣與縱橫球場的魅力，不僅是延續林智勝引退致敬點燈後的另一波話題活動，更希望透過她的敬業參與及提前暖身，為旅客及球迷帶來最親近的互動與最難忘的觀景台體驗。

Stage101線上購票連結：https://stage101.welcometw.com/tour/ZOYZ

黃瀞瑩開箱這處社宅可見台北101煙火 網友：怎麼可以不感謝柯文哲

果然是人間天使！朴寶劍化身網路偵探「凌晨親自出動抓黃牛」大型尷尬社死現場對方嚇到急刪文

「96分鐘」炸出5700萬！林柏宏暖心寵粉「幫忙擦眼淚」

中職／林哲瑄視角還原公布引退二軍現場 劉承佑一路痛哭

桃園亞洲職棒交流賽11月開打 啦啦隊跨國應援超吸睛

2025桃園亞洲職棒交流賽將於11月7日至9日在樂天桃園棒球場開打，賽事邀請到日本東北樂天金鷲、韓國KT巫師及台灣樂天桃...

成棒／台裔韓職野手劉祥斌加盟霸龍 總教練湯登凱認定即戰力

台裔韓國職棒外野手劉祥斌（Yoo Sang-bin）確定加盟台中台壽霸龍隊，接下來將在爆米花聯盟賽事亮相，總教練湯登凱表...

圖輯／富邦悍將林哲瑄宣布引退 隊友不捨落淚

富邦悍將隊內精神領袖林哲瑄今天舉行引退宣布記者會，即將滿37歲的他，今年結束就要告別賽場，為11年中職選手生涯畫下句點，...

中職／韓職啦啦隊4年只賺40萬！李多慧曝人生4大危機 來台扭轉黑暗時刻

味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧（이다혜）到台灣跳應援舞後，因為其甜美的長相，以及平易近人的好個性，擄獲許多粉絲的心。她在9月12日應邀前往花蓮東華大學演講30分鐘，分享自己人生中「危機變轉機」的4件事...

嘉縣民和國中棒球隊車禍教練重傷甦醒 適逢他生日 家屬：重生機會

嘉義縣民和國中棒球隊許姓教練上月15日載著棒球隊學生前往高雄移地訓練，返程時發生嚴重車禍，許姓教練因頭部受到重創，一度昏...

