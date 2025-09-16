中職／李多慧22日化身台北101景觀台「一日店長」 備妥獨家舞蹈寵粉

延續林智勝引退致敬點燈感動及響應中華職棒賽季熱潮，台北101將於9月22日14:00到16:00邀請味全龍隊啦啦隊「小龍女」李多慧，化身89樓觀景台「一日店長」，特別推出「李多慧店長親選限定禮包組」，限量130組，除了可享快速入場，還能與李多慧近距離互動。

活動當天將於13:00開放排隊，預計14:30起與粉絲互動，讓棒球熱潮直衝雲端382公尺高空。此次活動特別推出「李多慧店長親選限定禮包組」，內含李多慧親自挑選的台北101人氣紀念商品與獨家設計小卡，售價6000元。禮包內容包含：觀景台快通票乙張及101塔尖深藍棒球帽、101塔尖水藍色POLO衫、101塔尖芥黃刷毛連帽外套、台北變色馬克杯#夜、DB飲料套鑰匙圈-紅、101低筒花襪，以及台北101限定李多慧一日店長小卡等，限量130組，售完為止。

購買禮包組的粉絲不僅可享快速入場禮遇，同時獲得李多慧店長親選的超值收藏級禮品及限定小卡，還能享受近距離簽名、比心合影互動體驗。活動當天李多慧也準備獨家舞蹈帶給大家，當天參與互動更有機會獲得李多慧店長獨家準備的有獎徵答超值小禮物。

台北101表示，此次特別邀請李多慧擔任一日店長，結合她的高人氣與縱橫球場的魅力，不僅是延續林智勝引退致敬點燈後的另一波話題活動，更希望透過她的敬業參與及提前暖身，為旅客及球迷帶來最親近的互動與最難忘的觀景台體驗。

Stage101線上購票連結：https://stage101.welcometw.com/tour/ZOYZ