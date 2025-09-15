快訊

桃園亞洲職棒交流賽11月開打 啦啦隊跨國應援超吸睛

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
2025桃園亞洲職棒交流賽將於11月7日至9日在樂天桃園棒球場開打，市府今舉辦宣傳記者會。圖／市府提供
2025桃園亞洲職棒交流賽將於11月7日至9日在樂天桃園棒球場開打，市府今舉辦宣傳記者會。圖／市府提供

2025桃園亞洲職棒交流賽將於11月7日至9日在樂天桃園棒球場開打，賽事邀請到日本東北樂天金鷲、韓國KT巫師及台灣樂天桃猿3支職棒勁旅同場競技。桃市府今舉辦宣傳記者會，市長張善政表示，屆時各球隊啦啦隊也將上演跨國應援大秀，9月23日起於ibon系統售票，最低票價400元、最高1200元。

3支球團代表及啦啦隊女孩今天齊聚現場，並邀請龜山國小、新明國中、平鎮高中及開南大學棒球隊同框，張善政、台灣樂天桃園球團領隊牧野幸輝、日本東北樂天金鷲執行役員管理本部長岡田朋城、韓國KT巫師執行長李浩植，一起揮棒宣布賽事即將開打。

張善政8月初特別率市府團隊前往日本仙台宮城球場，親自邀請日本東北樂天金鷲與韓國KT巫師隊來台參賽。他提到這是桃園首度舉辦跨國職棒交流賽，各隊派出的參賽陣容也令人期待，完整參賽名單將於10月中揭曉，三強交鋒勢必為球迷帶來全新觀賽體驗。

體育局表示，台日韓大戰首場11月7日由日本東北樂天金鷲對上韓國KT巫師，11月8日台灣樂天桃猿對上日本東北樂天金鷲，11月9日台灣樂天桃園對上韓國KT巫師，賽事門票於9月23日在ibon平台全面開賣，也將推出「桃園市民贈票活動」，回饋在地球迷，並優先提供弱勢族群，讓更多市民走進球場。

體育局表示，桃園長期致力於棒球運動發展，擁有少棒、青少棒、青棒、大專、社甲到職棒的6級銜接體系，培育眾多優秀選手，此次亞洲職棒交流賽由政府機關帶頭籌辦，同時呼應運動部成立的目標，透過競技運動的國際交流，帶動全民參與的觀賞運動，邀請3國球迷朋友進場應援，與桃園一同迎接台日韓3強對決的棒球盛會。

2025桃園亞洲職棒交流賽將於11月7日至9日在樂天桃園棒球場開打，市府今舉辦宣傳記者會。圖／市府提供
2025桃園亞洲職棒交流賽將於11月7日至9日在樂天桃園棒球場開打，市府今舉辦宣傳記者會。圖／市府提供

