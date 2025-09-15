成棒／台裔韓職野手劉祥斌加盟霸龍 總教練湯登凱認定即戰力

台裔韓國職棒外野手劉祥斌（Yoo Sang-bin）確定加盟台中台壽霸龍隊，接下來將在爆米花聯盟賽事亮相，總教練湯登凱表示：「他是極具潛力與即戰力的外野手，速度與防守將為球隊帶來幫助，我們也很期待他作為台裔球員，能夠快速融入台灣棒球環境。」

劉祥斌出身於韓職體系，台壽霸龍隊指出，他兼具速度、守備範圍與打擊技巧，曾多次在比賽中展現關鍵守備與攻擊能力，加盟後不僅為外野戰力注入新能量，也象徵跨國棒球文化的交流與連結。

台壽霸龍上個月前往對岸參加海峽盃棒球賽，劉祥斌因簽證關係趕不上行程，球隊特別安排至中信兄弟隊二軍基地練習，球迷也期待他展現韓職磨練的經驗與實力，成為球隊不可或缺的戰力。

劉祥斌說：「能以台裔身分回到台灣打球意義重大，我會努力展現最好的一面，為球隊與球迷帶來更多勝利與感動。」