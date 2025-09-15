圖輯／富邦悍將林哲瑄宣布引退 隊友不捨落淚

快訊

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
富邦悍將隊內精神領袖林哲瑄今天舉行引退宣布記者會，即將滿37歲的他，今年結束就要告別賽場，為11年中職選手生涯畫下句點。記者邱德祥／攝影
富邦悍將隊內精神領袖林哲瑄今天舉行引退宣布記者會，即將滿37歲的他，今年結束就要告別賽場，為11年中職選手生涯畫下句點，富邦育樂總經理陳昭如、富邦悍將領隊林華韋、副領隊郭泰源、林威助出席。

富邦悍將宣布6屆隊長、多屆國際賽中華隊外野手「悍將遊俠」林哲瑄，決定於今年球季結束後宣告引退，並於明年球季舉辦相關活動，林哲瑄本人今天舉行記者會對球迷及媒體正式宣布。林哲瑄具備大聯盟資歷，在2015年由義大犀牛隊狀元籤選進，2016年幫助球隊奪冠，獲選台灣大賽MVP，從2017年季中開始長達6季擔任悍將隊長一職，直到2023年交棒范國宸。征戰中職11年，林哲瑄累積出賽799場，以2成80打擊率敲出771安、64轟、342分打點、109次盜壘成功，曾在2016到19年完成金手套外野手4連霸。

林哲瑄今年僅在一軍出賽8場、13打席，4月10日降下二軍後就不曾回到前線作戰，球隊明顯已有其他藍圖規畫，林哲瑄本季在二軍也時常協助學弟調整，最終決定告別選手身分。

富邦悍將隊內精神領袖林哲瑄（右）今天舉行引退宣布記者會，和出席的隊友都流下不捨的眼淚。記者邱德祥／攝影
富邦悍將隊內精神領袖林哲瑄（後右二）今天舉行引退宣布記者會，隊友將自己當禮物用行李車送進會場祝福哲瑄。記者邱德祥／攝影
富邦悍將隊內精神領袖林哲瑄（後右二）今天舉行引退宣布記者會，隊友將自己當禮物用行李車送進會場祝福哲瑄。記者邱德祥／攝影
富邦悍將隊內精神領袖林哲瑄（中）今天舉行引退宣布記者會，即將滿37歲的他，今年結束就要告別賽場，為11年中職選手生涯畫下句點，富邦育樂總經理陳昭如（左二）、富邦悍將領隊林華韋（右二）、副領隊郭泰源（右）、林威助（左）出席。記者邱德祥／攝影
中職 林哲瑄 富邦悍將

