中職／韓職啦啦隊4年只賺40萬！李多慧曝人生4大危機 來台扭轉黑暗時刻

味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧（이다혜）到台灣跳應援舞後，因為其甜美的長相，以及平易近人的好個性，擄獲許多粉絲的心。她在9月12日應邀前往花蓮東華大學演講30分鐘，分享自己人生中「危機變轉機」的4件事，包括在韓國擔任啦啦隊時，4年只賺台幣40萬元，還預告「現在正在準備演戲」，讓許多粉絲敲碗期待。

李多慧在東華大學以全中文開場，她回憶起自己以前是個I人（內向），甚至不敢直視別人的眼睛，直到媽媽把她送去肚皮舞教室學習後，她才開始找到自我，而父母也沒有阻止她找尋自己的夢想。她透露，自己在高三時，出現了人生第一個危機，因為沒有什麼夢想，成績不佳，於是選擇放棄升學，開始嘗試多方面的打工，但過了1年仍未找到方向，而媽媽鼓勵她回到學校，於是她報考大學。

接著李多慧說，自己原本在猶豫要讀「航空系」還是「觀光中文系」，後來覺得中文的發音有趣，於是選擇了觀光中文系。但在大學期間，因為她的年紀比同屆大一歲，加上韓國重視「前輩、後輩」的階層感，反而不容易融入同學們，不過李多慧仍努力念書，還拿到獎學金。

至於是如何開啟啦啦隊人生的呢？她透露，在大學時因為很喜歡看棒球，某天她腦海閃過「想當啦啦隊隊員」的念頭，於是主動私訊啦啦隊IG：「你好，我是李多慧，我跳舞很棒，而且長得也不錯！」因此開啟了啦啦隊之路，不料後來遇到新冠疫情，成為她人生的第二個危機。由於球場不開放觀眾，自然不需要啦啦隊，導致她頓失收入，「我在韓國當啦啦隊4年，收入大概只有40萬台幣」。但她利用這段期間開始嘗試使用YouTube，也練就了現在剪輯影片的功力，「那些作品就是我努力的成果」。

第三個危機是她因故辭掉韓國啦啦隊工作，生活失去重心，說到「這是我人生最黑暗的時刻」一度哽咽，但後來突然收到一封來自「台灣樂天棒球團長」的訊息，詢問她是否要來台灣當啦啦隊隊員，讓李多慧的生活出現轉機。不過到了台灣後，又出現第四個危機，那就是「中文能力」，因為她剛來台灣隨身帶著翻譯姐姐，也導致啦啦隊朋友很少直接跟她聊天，大家都透過翻譯轉達，因此她跟老闆說不再帶翻譯姐姐，決心一個人搭車去球場，自己面對工作，後來還結交了很多朋友，讓她的中文進步飛快，她也總結出「危機就是機會」。

演講最後，李多慧分享正能量：「我在面對挑戰時總是盡力而為，想把這段話獻給還沒有找到目標的你們：其實可以從小的地方開始挑戰，慢慢去思考自己真正喜歡的是什麼。只要勇敢跨出去，總有一天會成功的。」，她也透露自己今年在準備「演戲」，這是她全新的嘗試，也是人生中另一個重要挑戰。

演講結束後，李多慧也在Threads發文表示，第一次在這麼多人面前分享自己經歷，真的超級緊張，但也覺得「又成長一點了」，並鼓勵粉絲「以後遇到困難的時候，就告訴自己『是為了更好的自己』，讓我們一起正面迎接每個挑戰吧」。