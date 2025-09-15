快訊

柯文哲羈押庭法官問了「這一句」 法界研判：會再次交保

金鐘60／金鐘獎完整入圍名單一次看 「影后」楊謹華、謝盈萱等3人齊爭后

中職／曾說會一直陪著學弟 林哲瑄談引退數度淚崩：對不起騙了你們

中職／韓職啦啦隊4年只賺40萬！李多慧曝人生4大危機 來台扭轉黑暗時刻

聯合新聞網／ 綜合報導
李多慧在東華大學以中文演講，分享自己的心路歷程，鼓勵年輕學子。 聯合報系資料照／記者林俊良攝影
李多慧在東華大學以中文演講，分享自己的心路歷程，鼓勵年輕學子。 聯合報系資料照／記者林俊良攝影

味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧（이다혜）到台灣跳應援舞後，因為其甜美的長相，以及平易近人的好個性，擄獲許多粉絲的心。她在9月12日應邀前往花蓮東華大學演講30分鐘，分享自己人生中「危機變轉機」的4件事，包括在韓國擔任啦啦隊時，4年只賺台幣40萬元，還預告「現在正在準備演戲」，讓許多粉絲敲碗期待。

李多慧在東華大學以全中文開場，她回憶起自己以前是個I人（內向），甚至不敢直視別人的眼睛，直到媽媽把她送去肚皮舞教室學習後，她才開始找到自我，而父母也沒有阻止她找尋自己的夢想。她透露，自己在高三時，出現了人生第一個危機，因為沒有什麼夢想，成績不佳，於是選擇放棄升學，開始嘗試多方面的打工，但過了1年仍未找到方向，而媽媽鼓勵她回到學校，於是她報考大學。

接著李多慧說，自己原本在猶豫要讀「航空系」還是「觀光中文系」，後來覺得中文的發音有趣，於是選擇了觀光中文系。但在大學期間，因為她的年紀比同屆大一歲，加上韓國重視「前輩、後輩」的階層感，反而不容易融入同學們，不過李多慧仍努力念書，還拿到獎學金。

至於是如何開啟啦啦隊人生的呢？她透露，在大學時因為很喜歡看棒球，某天她腦海閃過「想當啦啦隊隊員」的念頭，於是主動私訊啦啦隊IG：「你好，我是李多慧，我跳舞很棒，而且長得也不錯！」因此開啟了啦啦隊之路，不料後來遇到新冠疫情，成為她人生的第二個危機。由於球場不開放觀眾，自然不需要啦啦隊，導致她頓失收入，「我在韓國當啦啦隊4年，收入大概只有40萬台幣」。但她利用這段期間開始嘗試使用YouTube，也練就了現在剪輯影片的功力，「那些作品就是我努力的成果」。

第三個危機是她因故辭掉韓國啦啦隊工作，生活失去重心，說到「這是我人生最黑暗的時刻」一度哽咽，但後來突然收到一封來自「台灣樂天棒球團長」的訊息，詢問她是否要來台灣當啦啦隊隊員，讓李多慧的生活出現轉機。不過到了台灣後，又出現第四個危機，那就是「中文能力」，因為她剛來台灣隨身帶著翻譯姐姐，也導致啦啦隊朋友很少直接跟她聊天，大家都透過翻譯轉達，因此她跟老闆說不再帶翻譯姐姐，決心一個人搭車去球場，自己面對工作，後來還結交了很多朋友，讓她的中文進步飛快，她也總結出「危機就是機會」。

演講最後，李多慧分享正能量：「我在面對挑戰時總是盡力而為，想把這段話獻給還沒有找到目標的你們：其實可以從小的地方開始挑戰，慢慢去思考自己真正喜歡的是什麼。只要勇敢跨出去，總有一天會成功的。」，她也透露自己今年在準備「演戲」，這是她全新的嘗試，也是人生中另一個重要挑戰。

演講結束後，李多慧也在Threads發文表示，第一次在這麼多人面前分享自己經歷，真的超級緊張，但也覺得「又成長一點了」，並鼓勵粉絲「以後遇到困難的時候，就告訴自己『是為了更好的自己』，讓我們一起正面迎接每個挑戰吧」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

李多慧 味全龍 東華大學 樂天桃猿 中職啦啦隊

延伸閱讀

「妳年紀太小」逛服飾店被店員趕走 27歲女錯愕：感受到貧富差距

父生前不愛入鏡…喪禮找不到遺照 孫女一張畫意外感動眾人

福島連傳熊出沒肇事！民宅寵物犬遭咬死 長照機構玻璃被撞破

白飯不必戒！譚敦慈公開「1煮飯法」：吃飽又不怕血糖飆

相關新聞

中職／韓職啦啦隊4年只賺40萬！李多慧曝人生4大危機 來台扭轉黑暗時刻

味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧（이다혜）到台灣跳應援舞後，因為其甜美的長相，以及平易近人的好個性，擄獲許多粉絲的心。她在9月12日應邀前往花蓮東華大學演講30分鐘，分享自己人生中「危機變轉機」的4件事...

嘉縣民和國中棒球隊車禍教練重傷甦醒 適逢他生日 家屬：重生機會

嘉義縣民和國中棒球隊許姓教練上月15日載著棒球隊學生前往高雄移地訓練，返程時發生嚴重車禍，許姓教練因頭部受到重創，一度昏...

中職／統一獅女孩日完美落幕 趙娟週謝謝球迷照顧感動落淚

統一獅隊「Unigirls with u」UG女孩日昨天在新莊棒球場落幕，這次活動吸引大批球迷共襄盛舉，除了女孩簽名會和...

U18世界盃／蘇嵐鴻國際舞台證明身手 邱子愷看好5投手旅外潛力

U18世界盃棒球賽台灣奪下季軍，投手蘇嵐鴻賽會奪2勝，國際舞台證明身手吸引球探目光，朝旅外目標更進一步，投手教練邱子愷點...

U18世界盃／16歲扛重任奪季軍落淚 劉任右不在意評論：已全力以赴

U18世界盃中華隊中最年輕16歲投手劉任右此次扛對美、韓先發重任，確定奪季軍後落淚。他表示，情緒很多、主要是成功雪恥的感動，自評脾氣改了很多，不在乎外界評價，「已全力以赴」。

U18世界盃／王星翰轉換角色再披國家隊球衣 協助中華隊後勤

U18世界盃棒球賽台灣奪下季軍，後勤團隊中20歲的王星翰是學長也是翻譯，還能當牛棚捕手。王星翰升大學重心放在課業，以不同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。