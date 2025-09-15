快訊

嘉縣民和國中棒球隊車禍教練重傷甦醒 適逢他生日 家屬：重生機會

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
嘉義縣民和國中棒球隊許姓教練上月15日因載著棒球隊學生前往高雄移地訓練，返程時發生嚴重車禍，許姓教練頭部受到重創，一度昏迷休克，經佳里奇美醫療團隊緊急手術5個多小時搶回一命，許姓教練目前恢復良好。記者萬于甄／攝影
嘉義縣民和國中棒球隊許姓教練上月15日因載著棒球隊學生前往高雄移地訓練，返程時發生嚴重車禍，許姓教練頭部受到重創，一度昏迷休克，經佳里奇美醫療團隊緊急手術5個多小時搶回一命，許姓教練目前恢復良好。記者萬于甄／攝影

嘉義縣民和國中棒球隊許姓教練上月15日載著棒球隊學生前往高雄移地訓練，返程時發生嚴重車禍，許姓教練因頭部受到重創，一度昏迷休克，經佳里奇美醫療團隊緊急手術5個多小時搶回一命，許姓教練目前已可持拐杖緩步行走，且上周適逢許教練生日，更讓家屬欣慰「真的是獲得重生的機會」。

許姓教練主治醫師、佳里奇美醫院神經外科醫師鄭鴻翔表示，許姓教練當初抵達醫院時已呈重度昏迷，經急診醫學部部長朱逢源率醫療團隊全力搶救，先穩定維持許姓教練生命徵象後，趕緊通知神經外科醫療團隊接手緊急進行開顱手術評估。

「打開影像的那一刻倒抽了一口氣！」，他說，看見大面積頭皮撕裂傷、廣泛開放性顱骨骨折、前額葉出血等情況，這樣的傷勢隨時可能因腦壓升高而喪命；醫療團隊耗費約5個多小時手術成功保住許姓教練生命，然而，術後是否出現遲發性出血、腦腫與感染等情況才是關鍵。

所幸，許姓教練並未出現高風險併發症，且術後1周就順利甦醒，不僅能依指令活動四肢，拔除呼吸器後也恢復簡單對話能力，鄭鴻翔也隨即協助安排許姓教練申請客製化3D列印顱顏骨固定系統（PEEK），進行顱骨重建及左側鎖骨手術。

鄭鴻翔提到，PEEK客製化顱骨相較於傳統鈦合金網片，可避免未來CT與MRI檢查時的金屬假影問題，有助於後續追蹤，目前健保也有條件給付，許姓教練目前可由口進食、持拐杖緩步行走及回應簡單問題，正積極復健逐步恢復健康中。

許姓教練哥哥說，當初接到消息時，家人都相當驚訝，後來看到許多新聞畫面才知道車禍這麼嚴重，醫院第一時間致電說明弟弟的情況及需要執行的手術，因情況緊急沒時間多想就趕緊答應；弟弟到目前能恢復的這麼好，真的很感謝醫療團隊及許多人的幫助。

許姓教練的母親表示，「一開始真的是很痛苦」，但相當感謝醫療團隊的照顧及搶救，讓兒子有重生的機會，「真的很謝謝大家！」。據了解，上周適逢許姓教練生日，佳里奇美醫院院長田宇峯也率醫療團隊為許姓教練加油打氣，希望其能早日康復。

許姓教練目前可由口進食、持拐杖緩步行走及回應簡單問題，正積極復健逐步恢復健康中。記者萬于甄／攝影
許姓教練目前可由口進食、持拐杖緩步行走及回應簡單問題，正積極復健逐步恢復健康中。記者萬于甄／攝影
佳里奇美醫院神經外科醫師鄭鴻翔今出席記者會說明，許姓教練利用3D列印技術與PEEK材質的客製化顱骨，進行顱骨重建及左側鎖骨手術，目前術後恢復情況良好，正積極復健中。記者萬于甄／攝影
佳里奇美醫院神經外科醫師鄭鴻翔今出席記者會說明，許姓教練利用3D列印技術與PEEK材質的客製化顱骨，進行顱骨重建及左側鎖骨手術，目前術後恢復情況良好，正積極復健中。記者萬于甄／攝影

