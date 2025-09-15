快訊

柯文哲羈押庭法官問了「這一句」 法界研判：會再次交保

金鐘60／金鐘獎完整入圍名單一次看 「影后」楊謹華、謝盈萱等3人齊爭后

中職／曾說會一直陪著學弟 林哲瑄談引退數度淚崩：對不起騙了你們

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／統一獅女孩日完美落幕 趙娟週謝謝球迷照顧感動落淚

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
「Unigirls with u」UG女孩日在新莊棒球場落幕，吸引大批球迷共襄盛舉。圖／統一獅隊提供
「Unigirls with u」UG女孩日在新莊棒球場落幕，吸引大批球迷共襄盛舉。圖／統一獅隊提供

統一獅隊「Unigirls with u」UG女孩日昨天在新莊棒球場落幕，這次活動吸引大批球迷共襄盛舉，除了女孩簽名會和22人全員壯觀演出，賽後也展現獨樹一幟的表演，獅隊領隊蘇泰安今天發文感謝富邦悍將隊提供場地。

趙娟週、Yovia昨晚一同獻唱抒情歌，更有韓文RAP，慵懶舒服的風格中帶有帥氣，趙娟週透過這次機會謝謝球迷平時的照顧，更是感動落淚。

趙娟週認為，比起去年女孩日，這次比較不緊張，不僅有了經驗，也是因為有Yovia陪伴，她說：「我很喜歡這次的配色和愛心（手燈），這是第一次看到印有頭像的摺疊扇，非常開心。」

Yovia表示，平時都把握零碎時間練習，還是成功且完美結束活動。

昨天第二組是冞冞、妮妮、小美組成的「冞上你的美」，俏皮的韓語歌曲串燒搭配可愛的舞蹈；冞冞表示，球迷或許認為她們都會表演芭蕾或民族風的舞蹈，但這次嘗試不同的舞風，也算是一個驚喜。

第三組為少少的「就我」，以中式曲風作為襯樂與扇子，身穿黑色旗袍，柔和的音樂及曼妙舞姿，甚至表現高柔軟度，十分具有其特色。少少表示，以往都是團體表演，這次決定突破自我，嘗試一個人solo，「我覺得最困難的動作之一是轉圈，有時候都會搞不清楚正面，平時為了提高柔軟度，很多時間都在拉筋。」

第四組Yuki「獨當椅面」，赤腳表演，輕和的舞蹈，加上不少椅子上高難度動作，讓球迷驚呼連連。

「芮D to 7il」的一七和芮絲接著登場，穿上黑禮服以及細高跟鞋，搭配許多火辣舞蹈與地板動作，過程更有更換服裝的橋段，將現場氣氛帶到最高點。一七表示，在她焦慮的時候，芮絲也會安慰她，讓她盡量不緊張。

原先芮絲和一七表演也需要用椅子作為道具，但發現跟其他組女孩撞歌，「因為這次女孩們都想挑戰自我，所以大家一直都在創新。」

最後一組則是「全村的希望」賴賴、曼萍和詩詩，節奏鮮明的酷帥音樂與恰巧卡在拍點上的舞蹈，加上許多高超動作，現場球迷都看得目不轉睛，結束時也不吝嗇地大聲歡呼，賴賴、曼萍和詩詩也謝謝球迷熱烈進場支持。

UniGirls全體22人最後穿上女孩日球衣再一起表演「Golden」，在球迷的熱烈歡呼聲中，UniGirls鞠躬感謝，在滿山滿海的愛心手燈下，為今年女孩日畫下完美句點。

蘇泰安表示，感謝每一位UniGirls女孩們的用心策劃和演出，每一個才藝演出表演水準都很高，也讓球迷感受到UG女孩的另外一種美，也特別感謝悍將領隊林華韋、總經理陳昭如全力協助，提供場地讓獅隊主題活動能順利進行，舉辦不同主題日服務球迷。

「Unigirls with u」UG女孩日在新莊棒球場落幕，吸引大批球迷共襄盛舉。圖／統一獅隊提供
「Unigirls with u」UG女孩日在新莊棒球場落幕，吸引大批球迷共襄盛舉。圖／統一獅隊提供
「Unigirls with u」UG女孩日在新莊棒球場落幕，吸引大批球迷共襄盛舉。圖／統一獅隊提供
「Unigirls with u」UG女孩日在新莊棒球場落幕，吸引大批球迷共襄盛舉。圖／統一獅隊提供
「Unigirls with u」UG女孩日在新莊棒球場落幕，吸引大批球迷共襄盛舉。圖／統一獅隊提供
「Unigirls with u」UG女孩日在新莊棒球場落幕，吸引大批球迷共襄盛舉。圖／統一獅隊提供
「Unigirls with u」UG女孩日在新莊棒球場落幕，吸引大批球迷共襄盛舉。圖／統一獅隊提供
「Unigirls with u」UG女孩日在新莊棒球場落幕，吸引大批球迷共襄盛舉。圖／統一獅隊提供
「Unigirls with u」UG女孩日在新莊棒球場落幕，吸引大批球迷共襄盛舉。圖／統一獅隊提供
「Unigirls with u」UG女孩日在新莊棒球場落幕，吸引大批球迷共襄盛舉。圖／統一獅隊提供
「Unigirls with u」UG女孩日在新莊棒球場落幕，吸引大批球迷共襄盛舉。圖／統一獅隊提供
「Unigirls with u」UG女孩日在新莊棒球場落幕，吸引大批球迷共襄盛舉。圖／統一獅隊提供
「Unigirls with u」UG女孩日在新莊棒球場落幕，吸引大批球迷共襄盛舉。圖／統一獅隊提供
「Unigirls with u」UG女孩日在新莊棒球場落幕，吸引大批球迷共襄盛舉。圖／統一獅隊提供
「Unigirls with u」UG女孩日在新莊棒球場落幕，吸引大批球迷共襄盛舉。圖／統一獅隊提供
「Unigirls with u」UG女孩日在新莊棒球場落幕，吸引大批球迷共襄盛舉。圖／統一獅隊提供
「Unigirls with u」UG女孩日在新莊棒球場落幕，吸引大批球迷共襄盛舉。圖／統一獅隊提供
「Unigirls with u」UG女孩日在新莊棒球場落幕，吸引大批球迷共襄盛舉。圖／統一獅隊提供
「Unigirls with u」UG女孩日在新莊棒球場落幕，吸引大批球迷共襄盛舉。圖／統一獅隊提供
「Unigirls with u」UG女孩日在新莊棒球場落幕，吸引大批球迷共襄盛舉。圖／統一獅隊提供
「Unigirls with u」UG女孩日在新莊棒球場落幕，吸引大批球迷共襄盛舉。圖／統一獅隊提供
「Unigirls with u」UG女孩日在新莊棒球場落幕，吸引大批球迷共襄盛舉。圖／統一獅隊提供

蘇泰安 林華韋 統一獅

延伸閱讀

U18世界盃／看見台灣元素 原住民舞蹈、綠色乖乖吸睛

中職／補賽周13戰周一起跑 929逢教師節補假5點開打

中職／龍隊終於贏球苦笑「難得」 葉總：鎛銳未讓大家失望

中職／郭俊麟優質先發仍是一勝難求 獅隊終止新莊球場7連勝

相關新聞

中職／韓職啦啦隊4年只賺40萬！李多慧曝人生4大危機 來台扭轉黑暗時刻

味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧（이다혜）到台灣跳應援舞後，因為其甜美的長相，以及平易近人的好個性，擄獲許多粉絲的心。她在9月12日應邀前往花蓮東華大學演講30分鐘，分享自己人生中「危機變轉機」的4件事...

嘉縣民和國中棒球隊車禍教練重傷甦醒 適逢他生日 家屬：重生機會

嘉義縣民和國中棒球隊許姓教練上月15日載著棒球隊學生前往高雄移地訓練，返程時發生嚴重車禍，許姓教練因頭部受到重創，一度昏...

中職／統一獅女孩日完美落幕 趙娟週謝謝球迷照顧感動落淚

統一獅隊「Unigirls with u」UG女孩日昨天在新莊棒球場落幕，這次活動吸引大批球迷共襄盛舉，除了女孩簽名會和...

U18世界盃／蘇嵐鴻國際舞台證明身手 邱子愷看好5投手旅外潛力

U18世界盃棒球賽台灣奪下季軍，投手蘇嵐鴻賽會奪2勝，國際舞台證明身手吸引球探目光，朝旅外目標更進一步，投手教練邱子愷點...

U18世界盃／16歲扛重任奪季軍落淚 劉任右不在意評論：已全力以赴

U18世界盃中華隊中最年輕16歲投手劉任右此次扛對美、韓先發重任，確定奪季軍後落淚。他表示，情緒很多、主要是成功雪恥的感動，自評脾氣改了很多，不在乎外界評價，「已全力以赴」。

U18世界盃／王星翰轉換角色再披國家隊球衣 協助中華隊後勤

U18世界盃棒球賽台灣奪下季軍，後勤團隊中20歲的王星翰是學長也是翻譯，還能當牛棚捕手。王星翰升大學重心放在課業，以不同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。