中職／統一獅女孩日完美落幕 趙娟週謝謝球迷照顧感動落淚

統一獅隊「Unigirls with u」UG女孩日昨天在新莊棒球場落幕，這次活動吸引大批球迷共襄盛舉，除了女孩簽名會和22人全員壯觀演出，賽後也展現獨樹一幟的表演，獅隊領隊蘇泰安今天發文感謝富邦悍將隊提供場地。

趙娟週、Yovia昨晚一同獻唱抒情歌，更有韓文RAP，慵懶舒服的風格中帶有帥氣，趙娟週透過這次機會謝謝球迷平時的照顧，更是感動落淚。

趙娟週認為，比起去年女孩日，這次比較不緊張，不僅有了經驗，也是因為有Yovia陪伴，她說：「我很喜歡這次的配色和愛心（手燈），這是第一次看到印有頭像的摺疊扇，非常開心。」

Yovia表示，平時都把握零碎時間練習，還是成功且完美結束活動。

昨天第二組是冞冞、妮妮、小美組成的「冞上你的美」，俏皮的韓語歌曲串燒搭配可愛的舞蹈；冞冞表示，球迷或許認為她們都會表演芭蕾或民族風的舞蹈，但這次嘗試不同的舞風，也算是一個驚喜。

第三組為少少的「就我」，以中式曲風作為襯樂與扇子，身穿黑色旗袍，柔和的音樂及曼妙舞姿，甚至表現高柔軟度，十分具有其特色。少少表示，以往都是團體表演，這次決定突破自我，嘗試一個人solo，「我覺得最困難的動作之一是轉圈，有時候都會搞不清楚正面，平時為了提高柔軟度，很多時間都在拉筋。」

第四組Yuki「獨當椅面」，赤腳表演，輕和的舞蹈，加上不少椅子上高難度動作，讓球迷驚呼連連。

「芮D to 7il」的一七和芮絲接著登場，穿上黑禮服以及細高跟鞋，搭配許多火辣舞蹈與地板動作，過程更有更換服裝的橋段，將現場氣氛帶到最高點。一七表示，在她焦慮的時候，芮絲也會安慰她，讓她盡量不緊張。

原先芮絲和一七表演也需要用椅子作為道具，但發現跟其他組女孩撞歌，「因為這次女孩們都想挑戰自我，所以大家一直都在創新。」

最後一組則是「全村的希望」賴賴、曼萍和詩詩，節奏鮮明的酷帥音樂與恰巧卡在拍點上的舞蹈，加上許多高超動作，現場球迷都看得目不轉睛，結束時也不吝嗇地大聲歡呼，賴賴、曼萍和詩詩也謝謝球迷熱烈進場支持。

UniGirls全體22人最後穿上女孩日球衣再一起表演「Golden」，在球迷的熱烈歡呼聲中，UniGirls鞠躬感謝，在滿山滿海的愛心手燈下，為今年女孩日畫下完美句點。