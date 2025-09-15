U18世界盃／看見台灣元素 原住民舞蹈、綠色乖乖吸睛

U18世界盃棒球中華隊奪下季軍，賽場邊、休息區也很多「台灣元素」，包括賽前圍圈跳原住民傳統舞，休息區中的「骰子」，季軍戰還看到球員手中拿著「綠色乖乖」。

U18世界盃棒球賽在日本沖繩舉行，昨天落幕，美國抱回隊史第11冠，日本為亞軍，中華為季軍，此次台灣加油團來沖繩的人數多，場上可以聽到台式應援，在球場上和休息區也可以看到各種「台灣元素」。

台灣球員開賽前在休息區前會圍圈唱跳原住民傳統舞，這套「儀式」在2023年U18世界盃棒球賽中華隊也曾用過，此次更「原汁原味」，因為此套加油法就是從「綠島潛水艇」陳世展母校台東體中棒球隊開始發起，流傳超過10年，而此次也就由陳世展擔任領唱人。

中華隊球員把世界12強棒球賽幸運物每面都6的「骰子」帶進球員休息區，引起世界棒壘球總會（WBSC）官方人員好奇，私下詢問為什麼中華隊要帶著特製的「骰子」。

昨天季軍戰眼尖的球迷也有發現，球員把象徵一切順利的「綠色乖乖」拿在手中，也引起討論。