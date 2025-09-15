U18世界盃／蘇嵐鴻國際舞台證明身手 邱子愷看好5投手旅外潛力

快訊

中央社／ 沖繩15日電
蘇嵐鴻季軍戰登板救援。圖中央社提供
蘇嵐鴻季軍戰登板救援。圖中央社提供

U18世界盃棒球賽中華隊奪下季軍，投手蘇嵐鴻賽會奪2勝，國際舞台證明身手吸引球探目光，朝旅外目標更進一步，投手教練邱子愷點名陣中有5投手都有挑戰旅外潛力。

U18世界盃棒球賽中華隊此次預賽打擊雖然較悶，但團隊投手群表現維持不錯數據，昨天季軍戰與韓國交手，3任投手劉任右、王奕翔、蘇嵐鴻依序登板，有效壓制韓國打線，終場以3比2奪下季軍，蘇嵐鴻為季軍戰勝投。

邱子愷對於投手群表現稱讚「無可挑剔」，並提到投手群的安排重視局數平均，也會詢問投手群的身體狀況，這些投手資質都不錯，除了本來最快球速就曾投到151公里的賴謙凡外，包括劉任右、王奕翔、蘇嵐鴻等人都在賽會突破生涯最快球速。

邱子愷也點名，扣除已經獲得職棒指名的投手之外，陣中包括蘇嵐鴻、賴謙凡、何樺、劉任右、林珺希，都是有旅外潛力的好手。

邱子愷透露，一開始最期待何樺的表現，何樺對自己也有高要求，但面對世界盃高張力舞台，表現不如預期，所以有點放不開，但何樺具備好的條件，期待何樺經歷低潮後跳得更高、未來再成長。

身高188公分的投手蘇嵐鴻今年畢業沒有投入中職選秀，堅定拚旅外目標，在世界盃舞台再突破，最快球速飆至151公里，賽會合計拿下2勝，總計7.1局投出14次三振、防禦率1.91，國際賽登板證明身手，吸引美日球探目光，朝旅外目標再前進一步。

