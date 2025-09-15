聽新聞
中職／補賽周13戰周一起跑 929逢教師節補假5點開打
中華職棒今天公布下半季補賽周賽程公告，今年教師節成為國定假日適逢周日，補假周一、9月29日，中職安排三地補賽，分別在洲際、新莊、桃園棒球場。
下半季爭霸各隊剩下約15場賽事，中信兄弟隊上周末雖在3連戰面對樂天桃猿隊吞下2敗，仍以27勝18敗、勝率6成居榜首，猿隊2.5場勝差排名第二，統一獅隊則是3.5場勝差，台鋼雄鷹、味全龍隊近期雖敗多勝少，仍在可追擊範圍內。全年勝率之爭則是明顯的雙雄相爭態勢，兄弟領先獅隊1.5場勝差。
聯盟今天公布補賽周賽程安排，9月29日到10月5日共計13場比賽，兄弟、猿隊、雄鷹都有5場，龍隊、富邦悍將隊4場，獅隊3場最少。補賽周安排周一3場賽事、下午5點開打，當天為教師節補假，改在周二休兵。
