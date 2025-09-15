U18世界盃／王星翰轉換角色再披國家隊球衣 協助中華隊後勤

U18世界盃棒球賽中華隊奪下季軍，後勤團隊中20歲的王星翰是學長也是翻譯，還能當牛棚捕手。王星翰升大學重心放在課業，以不同身分再穿國家隊球衣，「從接受幫助到成為協助別人的角色。」

U18世界盃棒球賽中華隊此次後勤團隊中，20歲的王星翰與選手沒有太大的距離，他國小、國中階段都在台灣打球，剛開始打社區棒球，國小四年級加入福林少棒隊接受正規棒球訓練，也是長安國中青少棒隊大張育豪兩屆的學長。

王星翰國小打球時就十分注重課業，他接受中央社記者訪問時提到，當時也有想過，棒球可能無法打一輩子，打棒球之外，課業也要顧好，未來才可以用更多的選擇。

王星翰國中開始因為看甲子園、日本職棒，對日本棒球文化產生興趣，也開始學習日文，高中赴日本讀書打球，但他表示，評估過後，認為在棒球這條路上要往更高層級發展有難度，大學轉換跑道、把重心放在課業，目前在東京讀大學、就讀經濟相關科系。

王星翰此次接下中華隊翻譯任務，協助中華隊後勤，除了翻譯外，也能協助當牛棚捕手，甚至是餵球。他笑說，協助牛棚接到最快的球應該是賴謙凡和劉任右，中華隊中也有幾名即將展開職棒生涯的投手，球的品質都蠻好的。

王星翰回憶，國中時期有入選2019年小馬青少棒代表隊，當時是穿CT代表隊的球衣出賽，雖然不是主力先發球員，但到日本、美國，看到不同國家的球風。此次睽違6年以不同身分再穿上這件球衣，他表示，「之前都是別人協助我們，讓我們可以放心打球，現在變成幫助別人的角色」，因為當過選手，更知道怎麼樣協助選手，才可以讓他們更放心去比賽。