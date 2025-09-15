U18世界盃／16歲扛重任奪季軍落淚 劉任右不在意評論：已全力以赴

U18世界盃中華隊中最年輕16歲投手劉任右此次扛對美、韓先發重任，確定奪季軍後落淚。他表示，情緒很多、主要是成功雪恥的感動，自評脾氣改了很多，不在乎外界評價，「已全力以赴」。

U18世界盃棒球賽此批中華隊組成僅有2名暑假才從高一升高二的球員，最快球速150公里的16歲左投劉任右是全隊最年輕球員，在預賽對美國先發，在超級循環賽和季軍戰都是對韓國的先發投手、扛起重責。

劉任右昨天季軍戰投3局被敲3支安打，包括1發陽春砲，投出4次三振、失掉1分責失分退場，中華隊終場以3比2奪下季軍，劉任右也被隊友報料賽後有流眼淚。

劉任右接受中央社記者訪問時表示，儘管季軍戰球速發揮不如前2場，但其實很想要續投，覺得自己還可以，被換下場時心情有點不甘心，但知道是為了球隊贏球才這樣安排。

至於落淚的情緒，劉任右表示，情緒很多，主要是成功雪恥的感動，也想起陣中很多高三學長要畢業了，包括在母隊平鎮高中熟悉的捕手搭檔江庭毅，想到比賽結束了，之後沒機會一起搭配，有不捨的情緒。

劉任右從國小、國中階段國際賽經驗不算少，首度青棒國家隊，自評最大的改變是脾氣和個性，不再像以前這麼衝，也提到或許大家覺得他的投球內容不好，「但我已經把最好的一面做出來，不會在意別人怎麼評價，因為我已經全力以赴。」